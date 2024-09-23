Те, що раніше на Банковій та з трибуни ВРУ називали "російським ІПСО" сьогодні є вже "загрозою для нашої енергетичної системи". Виявляється, Кремль готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики, "зокрема, по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій та підстанціях передачі, які є критичними для забезпечення роботи атомної енергетики". Днями про це заявили обидва комунікатори від України з Заходом — міністр закордонних справ Андрій Сибіга і сам Андрій Єрмак.

Отакої.

Не знаю як для кого, а для мене це звучить, як явка з повинною і тягне на державну зраду. Бо є величезне питання щодо того, чим займалися профільне міністерство і Енергоатом два роки. Чому ці розподільчі станції не захищені? Чи замовлено обладнання для ремонту та заміни на випадок атак? А також чому керівництво міністерства та Енергоатому досі сидять у своїх кріслах?

Бо потужні чи зручні?

Керівництво міністерства було так сконцентровано на знесенні Кудрицького, що не помічало проблем із захистом в Енергоатомі? Та ні, просто легше перевіряти готовність підстанцій Укренерго, бо таким чином можна відвертати увагу від повної бездіяльності Енергоатому.

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А тепер цим лякають партнерів? Готують суспільство до сприйняття неминучості катастрофічної зими або "мирного плану"? Чи це, нарешті, визнання неспроможності керувати процесами?

Із зацікавленням спостерігатиму за розвитком ситуації, та очікую у зв'язку з цим на серію "потужних кадрових рішень".

Наприклад, покарання міністра Галущенка посадою посла в Аргентині, а очільника Енергоатому Котіна посадою посла в Казахстані. Це якщо все озвучене — правда. Якщо ж ні, то справедливе покарання чекає голови Єрмака та Сибіги. За те, що розповсюджують "російське ІПСО".

Чекаємо на наступну серію, яка і покаже нам, вибір Банкової. Правда, ситуацію зі світлом не покращить.

Джерело

Про авторку. Лана Зеркаль, українська дипломатка, ексзаступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції

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