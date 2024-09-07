Причина звільнення голови "Укренерго" Кудрицького насправді зрозуміла і чітка ще з 2021 року. Це бажання встановити тотальний контроль за всією енергетичною сферою. Точніше, над грошовими потоками в цій сфері.

Все, що відбувалося останні три роки, весь тиск, про який написали незалежні представники Наглядової ради, все це зайвий раз доводить: методи та способи управління часів Януковича, школа Льовочкіна та інших "героїв" активно використовуються командою чинних "ефективних" менеджерів.

І світ для них ділиться за принципом "хто не з нами, той проти нас". І жодні негативні наслідки для країни — дефолт чи втрата грошей — не впливають на бажання тотально рулити всім.

Але цього разу мене дуже надихає те, що не тільки моя фейсбук-бульбашка обурена тим, що відбувається. Глибину морального падіння вже неможливо виміряти, а глибину падіння рейтингу вже неможливо зупинити. І це обговорюють не тільки експерти та журналісти.

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Це обурює студентів Могилянки, яких я зустріла випадково. Вони обговорювали звільнення Кудрицького, як загрозу демократії та ознаку деградації системи. Про це говорила бабуся на базарі, в якої я купувала яблука. Вона була збентежена питанням "Що ж вони роблять, нащо хорошого хлопця знімають?"

На відміну від них, мене ситуація, на жаль, не дивує. Я пройшла період здивувань ще під час історії зі зламом корпоративного управління в "Нафтогазі", а потім неодноразово допомагала відбивати атаки на "Укренерго" разом з Володимиром Кудрицьким та його командою. Атаки справді тривають ще з 21 року, коли приєднання української мережі до ENTSO-E ще потрібно було виборювати. Задача, над якою команда "Укренерго" працювала на всіх рівнях, і я вдячна за можливість долучитися на дипломатичному.

Що тепер? У нас немає іншого шансу, ніж боротися. З системою, радянщиною, бажанням все контролювати. "Укренерго" було останнім форпостом незалежного управління серед державних підприємств сектору. Консолідація енергетичної сфери України завершена.

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Але не можна втрачати віру. Війна обмежила наші свободи, але це не означає, що ми маємо толерувати непрофесійність, відверту брехню та залякування вигаданими кримінальними справами. Так, система завжди буде намагатися повернутися до звичного modus operandi. Щоб подолати систему зразка Януковича-Льовочкіна та дизайном росіян нам необхідно довіряти одне одному, жити за принципом "хто не проти нас, той з нами", об’єднуватися.

Саме тому ми створили платформу, яка є відкритою для ідей, думок, ініціатив, проєктів. Проєктів, які суголосні за спільними цінностям і пріоритетом змін. Життя циклічне і чинна владна команда не просто робить ті самі помилки. Вона наступає на ті самі граблі, які зупинили команди попередників.

А громадянське суспільство в Україні вже неодноразово було рушійною силою прогресу. І щоразу стає потужнішим.

Джерело

Про авторку. Лана Зеркаль, українська дипломатка, ексзаступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції

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