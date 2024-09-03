Звільнення Кудрицького: пізно плакати за пролитим молоком
Здобули... Два незалежні члени наглядової ради Укренерго, колишні топові менеджери ENTSO-e, залишають наглядову раду Укренерго після того, як там вчора три державних і один "одержавлений" член звільнили Володимира Кудрицького*
Заяву написали Даніель Доббені та Педер Андреасен. Люди з дуже гарною репутацією у своїй сфері.
"І сьогодні в умовах, коли корпоративне управління Компанією за стандартами ОЕСР поставлено під сумнів, ми не бачимо можливості продовжувати свою роботу в Наглядовій раді Укренерго. Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним і може позначитися на подальшій співпраці Укренерго з операторами - членами ENTSO-E",- йдеться в заяві.
Власне це той сигнал, що європейці прекрасно розуміють, з ким їм пропонують надалі працювати, і явно демонструють, що з ними вони на одному гектарі ***ти не будуть, вибачте.
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Тому що навіть однієї спроби промутити польську аферу достатньо, щоб зрозуміти напрямок думок людей.
Хто не прочитав текст, нагадаю: Україна мала почати переговори про перекриття дефіциту електроенергії з Польщею. У сусідів є багато вугілля на шахтах, і вони б його радісно спалили, але їм заважають квоти. Якби це оформили як допомогу Україні, то ЄС теоретично міг би погодитись. Але в Україні є мінімум одна світла голова, яка написала лист, де просить, щоб цю відсутню ще угоду забезпечили не оператори ринку, а трейдери.
Як зветься трейдер від України, можете не вгадувати, він під міністром.
Те, що зараз в інфополе закинули чутки про звільнення Шурми за власним бажанням, — теж уже мало радує.
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Ми стоїмо перед величезними проблемами з міжнародними донорами, які дали 0,5 млрд, а зараз дадуть дірку від бублика. Бо ми прос*али корпоративну реформу!!!
Є така приказка в англійців — пізно плакати за пролитим молоком.
Це саме той випадок. Але Офісу 5-6 потужних менеджерів це недоступно.
Ваше російське ІПСО.
* Публікується зі збереженням стилю авторки
Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка
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