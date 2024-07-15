Що робить Офіс президента України?

Блокує виїзд членів українського парламенту на національний конгрес Республіканської партії США.

В погоні за рейтингами на наступних виборах, які будуть невідомо коли, та й невідомо, хто з нас до них доживе, на Банковій забувають, що йде війна. Війна на виживання, війна за право існування народу і держави, в якій ми повністю залежимо від американських партнерів.

Відносини з республіканцями зараз важливі, як кров. Я вже мовчу про те, що приїдуть правоцентристські політики з півсотні країн. Відсутність України буде помічена. Відсутність наших парламентарів позбавить нас багатьох шансів.

Нам зараз лише конфлікту з командою Трампа не вистачало. Це груба політична помилка, яка коштуватиме життів тисяч українців.

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Спеціально не згадую ні імена, ні партійну приналежність народних депутатів, яких не випустили на зустріч із республіканцями, щоб підкреслити, що мене не цікавлять імена і партії, а лише підтримка найбільшого військового й економічного партнера, Перемога і збереження життя наших людей.

Зараз всі сили мають бути сконцентровані на формуванні позитивної для України політики республіканського кандидата та на збереженні двопартійної підтримки США.

Це ключова точка. Якщо зазнаємо поразки у війні (не дай Боже), ми будемо точно знати перелік помилок, які до цього призвели. А рейтинги тоді нічого не означатимуть, бо вибори президента України відбуватимуться в Кремлі, а виборче право матиме лише одна людина.

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Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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