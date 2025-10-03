Хоча цьогорічна рамка про технології, які впливають на доброчесність (integrity) виборів, для мене ключовим залишається і відкрите питання: "Чи здатен хтось захистити вибори сьогодні від втручання недобросовісних, часто зовнішніх гравців (Росія- в нашому регіоні), щоб припинити девальвацію електоральної демократії?".

Якщо цього не станеться, то ми будемо удосконалювати форми збору інформації щодо симптомів, аналізувати ефективність інструментів впливу та регулювати ті соціальні мережі та платформи загального доступу, які де-факто знаходяться в юрисдикції Заходу. Не можна ж сподіватись на те, що Telegram, TikTok не будуть зловживати своїм колосальним впливом на політичну волю громадян. Моя особиста і тут не професійна думка: Європі потрібні популярні власні соцмережі, що створить конкуренцію. Це лише ринок зараз і гравців мало, а їх вплив великий, натомість найбільші — не є провайдерами цінностей. Хоча ЄС запроваджує все більш жорсткі регуляції (AI Act, DSA, TTPA), цього буде недостатньо, бо технології розвиваються швидше, ніж регуляції. Тіньові кошти на виборах чи соціальні мережі та алгоритми розповсюдження політичної реклами є лише каналами, інструментами та ресурсами, а кінцеві бенефіціари та бізнес-гіганти інституційно залишаються недоторканними. Умовно, якщо буде доведено на системному рівні, що Росія втрутилась у вибори в Молдові, й результат був забезпечений кінцевий завдяки її зусиллям, то що далі? Санкції?

Банально, стійкий результат зловживань емоціями та страхами, політичними гравцями та створення цілих екосистем проросійського політичного впливу на демократичні інститути вже пізно відстежувати на етапі виборчих кампаній. З ними необхідно боротись та їм протистояти значно завчасно.

У світі розвиваються технології та вибори стають вразливішими, ніж будь-коли. Водночас в Україні, де триває війна через загарбницькі спроби Росії знищити державність, захопити та окупувати якомога більше територій, знищити ідентичність моїх співгромадян, виборів немає. І це здається не має сенсу обговорювати, бо коли виборів немає, то немає ніякого впливу технологій на вибори, а рекомендації спостерігачів дуже далекі від практичного застосування. Читайте також: Готуватися до повоєнних виборів треба вже нині Насправді все навпаки. Існують чіткі паралелі та ідентичні методи, які застосовуються на війні та під час виборів. Їх метою є поляризація суспільства та сіяння розколів, зниження стійкості до популізму та пропаганди, занепад довіри до державних інститутів та корегування емоційного стану. Недобросовісні гравці, російські гроші та впливи мають ті ж самі інструменти для дії. Телеграм та ТікТок перетворились на канали впливу та вербування, поширення брудних грошей та купівлю онлайн лідерів громадської думки. Там де не буде працювати м'яка сила та FIMI, можуть бути пущені в дію дрони та агресія, щоб суспільство втратило раціональну позицію та готове було знайти компроміс з совістю і міжнародними стандартами. Адже атака 19 дронами Польщі, яка є членом НАТО, може провокувати громадян як до раціональної дії до збільшення обороноздатності, згуртованості, так і до паніки, чи готовності голосувати за популістів, які будуть обіцяти мир і безпеку за 48 годин.

Також потрібно усвідомити, що лише чесні та вільні вибори реалізовують суверенне право громадян обирати собі лідерів та делегувати владні повноваження у мирний спосіб обраним особам. Це про наші з вами політичні та громадянські права. Це про самостійний вибір народу вектора розвитку, інтеграції та реформ. Але якщо сусідня держава на чолі з диктатором спочатку фінансує та просуває залежних від Росії кандидатів, а тоді через них керує вами, то про який суверенітет може йти мова? Четвертий президент України Віктор Янукович відмовився від підписання угоди про Асоціацію після з розмови з Володимиром Путіним у 2013 році. Дешевше захопити державу через ефективне втручання та маніпуляції виборами, ніж вести з нею повномасштабну війну. Але якщо ви готові відмовитись від суверенітету заради загрози спати без дронових атак, то ви отримаєте і війну, і ганьбу. З російськими впливами та грошима потрібно боротись як на рівні практик, так і якісної правової рамки, оновлення та забезпечення міжнародних стандартів від маніпуляцій.

Чому реформа виборчого законодавства вигідна Україні сьогодні, під час війни?

У період криз та воєн реформи є не менш важливими, як і оборона власної демократії у внутрішній політиці. Експерти ОПОРИ брали участь у консультаціях та перемовинах щодо змісту Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інститутів. У 25-сторінковому документі в частині "Виборчий процес" є чітке завдання "забезпечити врахування ключових міжнародних стандартів і стандартів Європейського Союзу, а також попередніх рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської Комісії". Читайте також: Не грати з диктатором у вибори

До початку майбутнього виборчого процесу Україна повинна внести зміни до законодавства України, спрямовані на імплементацію рекомендацій БДІПЛ, наданих за результатами місій зі спостереження за виборами в Україні, а також стандартів Європейського Союзу. Звісно, це одне з багатьох зобов’язань, оскільки серед європейських безпекових гарантій для України озвучується вступ до ЄС на рівні лідерів держав та коаліції охочих. Тож для України прогрес тут є не лише питанням доброчесності, а і безпеки. Єдиний мій заклик є до міжнародних організацій, які працювали над своїми рекомендаціями — співпрацювати як з українським громадянським суспільством і займати більш активну роль в ході підготовки до запланованих реформ.

Щодо імплементації давно не виконаних зобов'язань:

- рекомендації щодо реформ мають життєву енергію, коли теми якісно пропрацьовані та запропоновані експертами до голосування у короткий період вікна можливостей. Якщо ідея прописана у формі правової рамки, чи поправки, а до того зроблено якісне та кількісне дослідження, то вона має більше шансів на увагу та реалізацію;

- самі рекомендації варто адаптовувати та оновлювати спостережним місіям, оскільки прогрес повинен стосуватись і модернізації їх погляду на розв'язання проблем у виборчому процесі кожної країни. Так, дійсно, стандарти демократичних виборів є сталими, але форми їх порушень та методи впливу на чесні та вільні вибори — змінюються і досить швидко. Тому якщо міжнародна місія 5 років тому надала рекомендації країні, то варто робити не лише оцінку їх виконання, а і самооцінку актуальності, з метою оновлення та прийняття найкращих рішень в поточних умовах, а не формальних галочок біля довгого списку зобов'язань;

- суспільна думка щодо першочергових змін є ключовою, тому серед основних поправок, які приймались парламентом України у 2019 та 2020 роках переважали теми політики виборчих прав, а не лише механіки організації процесу. Тут важливою є лідерська роль і ЦВК, яка повинна відігравати роль ключової експертизи. Але, звісно, це можливо лише в демократичних країнах та мало релевантно для держав, де ЦВК "така незалежна, що від неї нічого не залежить" (підслухано від голови ЦВК Білорусі багато років тому у ліфті на одній з конференцій );