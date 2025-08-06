Офіційна заява РФ про "зняття самообмежень" стосовно Договору про ракети середньої (1000-5500 км) та меншої (500 – 1000 км) дальності (ДРСМД, Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF), який був підписаний між США і СРСР, практично нічого для України не змінює, але спрямована на погрози європейським країнам НАТО та їх союзникам.

По-перше, ДРСМД не діє вже остаточно з 2019 року.

По-друге, ніхто вже його давно не дотримувався, а в цей час такі країни як КНР, Іран, Індія, Пакистан та інші нарощували виробництво.

По-третє, крилатими ракетами такої дальності росіяни й так по нас гатили (більше правда, не з наземних систем, а з кораблів, але, хто їх знає… Саме розробка й виробництво та розміщення в Європі нових ракет 9М729, які можна запускати з Іскандер-М і призвела фактично до руйнації ДРСМД). Принаймні, стосовно свого скрєпного "Орєшніка" – вони самі визнали застосування по Україні. Тобто "явка була з повинною".

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