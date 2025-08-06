Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Чому Росія саме зараз заявила про вихід ДРСМД
OPINION

Чому Росія саме зараз заявила про вихід ДРСМД

Валерій Чалий
6 серпня, 2025 середа
14:03
Погляд

Бо цього Договору давно ніхто не дотримувався

Зміст

Офіційна заява РФ про "зняття самообмежень" стосовно Договору про ракети середньої (1000-5500 км) та меншої (500 – 1000 км) дальності (ДРСМД, Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF), який був підписаний між США і СРСР, практично нічого для України не змінює, але спрямована на погрози європейським країнам НАТО та їх союзникам.

По-перше, ДРСМД не діє вже остаточно з 2019 року. 

По-друге, ніхто вже його давно не дотримувався, а в цей час такі країни як КНР, Іран, Індія, Пакистан та інші нарощували виробництво. 

По-третє, крилатими ракетами такої дальності росіяни й так по нас гатили (більше правда, не з наземних систем, а з кораблів, але, хто їх знає… Саме розробка й виробництво та розміщення в Європі нових ракет 9М729, які можна запускати з Іскандер-М і призвела фактично до руйнації ДРСМД). Принаймні, стосовно свого скрєпного "Орєшніка" – вони самі визнали застосування по Україні. Тобто "явка була з повинною".

Читайте також: Що хотіли сказати Путін та Лукашенко

Ще у 2019 році в офіційному коментарі МЗС України після засідання РНБО України 6 березня вказувалося, що "Україна спільно з американськими партнерами засудила розробку та випробування РФ балістичної ракети РС-26 "Рубеж" на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових можливостей  оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М», зокрема через модернізацію крилатих ракет, що входять до його складу…".

До речі, ще тоді було чітко заявлено, що "Україна залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності, у т.ч. відповідне ракетне озброєння".

Для чого ж ця російська заява саме зараз? Це фактично повернення до ситуації часів холодної війни, коли розміщення такого типу ракет на європейських кордонах СРСР мало за мету збільшити загрозу країнам Європи. Американці відповіли Першингами. Нічого нового, але агресор підіймає ставки. Виймаючи всі ще можливі козирі. Небезпечна гра. Ця "карта" не козирна й  може бути легко побита. Нічого доброго від гонки озброєнь немає, але Росія її точно програє.

До речі, якщо хтось натякав, що Україні не може мати крилаті й балістичні ракети дальністю 500-1000 й більше км – у них не було чіткого пояснення, зараз – аргументів  жодних. 

Немає куди виправдовуватися – нам дуже потрібні такі ракети та ефективна та форсована робота з партнерами зі створення спільного Європейського ядерного щита!

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
зброя
Валерій Чалий
Війна з Росією
США
ракетний удар
Читайте також:
ракетний комплекс "Сапсан"
Автор Оксана Ліховід
4 серпня, 2025 понедiлок
Замість анонсів треба показувати діяльність підрозділів, озброєних балістичними ракетами, - експерт з авіації Романенко
мобільний зв'язок
Автор Світлана Кравченко
6 серпня, 2025 середа
Зеленський підписав закон, який пришвидшує будівництво мобільних мереж: що зміниться
Автор Катерина Ганжа
2 серпня, 2025 субота
Щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували до Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення, - Reuters
Київ
+27.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.36
    Купівля 41.36
    Продаж 41.88
  • EUR
    Купівля 47.87
    Продаж 48.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
6 серпня
15:20
У липні Міноборони кодифікувало 50 нових боєприпасів, усі – вітчизняного виробництва
15:14
мобілізація
Кабмін удосконалив механізми підтримки військових, котрі повернулися з полону РФ
15:01
грузія
Грузинську журналістку засудили до 2 років вʼязниці за ляпас поліцейському під час протестів
14:49
Оновлено
путін Віткофф
У Кремлі завершилася зустріч Путіна з спецпредставником Трампа Віткоффом
14:36
У 33-річному віці померла акторка серіалу "Ходячі мерці" Келлі Мак
14:26
повітряна тривога
На Сумщині відтепер оголошуватимуть повітряну тривогу по районах
14:14
Ексклюзив
Стів Віткофф
Трамп відправив у Кремль людину, яка має зафіксувати відмову РФ припинити війну, - Подоляк
14:05
Новини компаній
Густа борода – не мрія, а ціль: що заважає їй рости?
14:01
Російські військові
У Білорусь прибув перший ешелон російських військових для навчань "Захід-2025"
13:54
На фото: Дженна Ортега в серіалі "Венсдей"
На Netflix вийшла перша частина другого сезону "Венздей"
13:38
підземне сховище газу
РФ ударила по обʼєкту ГТС на Одещині, який забезпечував постачання американського та азербайджанського газу до України
13:26
Зірка серіалу "Корона" Метт Сміт отримав роль лиходія у нових "Зоряних війнах" з Раяном Гослінгом
13:21
Китай
МЗС Китаю вважає, що врегулювання війни РФ проти України "перебуває на вирішальному етапі"
13:04
хакер
"Збитки сягатимуть $10 млн": хакери атакували одного з ключових операторів електричок у Москві й паралізували сполучення із Санкт-Петербургом
12:50
Олексій Сальніков
Ексголову Державної судової адміністрації Сальнікова засудили до 3 років ув'язнення
12:34
Новини Заходу України
Відновлення водійських документів, втрачених через обстріли РФ, буде безкоштовним: уряд ухвалив рішення
12:20
Зеленський і Малюк
Зеленський зустрівся з Малюком та погодив нові операції СБУ проти Росії
12:18
Оголосили претендентів на премію MTV Video Music Awards, за кількістю номінацій лідирує Леді Гага
12:05
Ексклюзив
"Запит від військових був за зміну якості тканини, а не малюнку": волонтерка Ярова про заміну "пікселя" на multicam в ЗСУ
12:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія скористалась послабленням попередніх санкцій адміністрації Байдена, а європейці виділяють мільйони на зброю для України. Акценти світових ЗМІ 6 серпня
12:02
OPINION
Ми точно переможемо. Головне — не забивати у свої ворота
11:45
Кароль Навроцький
Навроцький склав присягу президента Польщі
11:35
На Донеччині окупант розстріляв цивільного, прокурори розпочали розслідування
11:17
Ексклюзив
FPV-дрони
Завдяки технологіям ми можемо досягти паритету у сфері дронів із ворогом, - Храпчинський
11:00
Олександр Цивінський
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ
10:48
Оновлено
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
"Українцям вдалося довести, що Росію реально ставити на місце": Зеленський і Сирський у річницю Курської операції розповіли про її результати
10:34
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Споживання електроенергії зростає через спеку: ситуація в енергосистемі України 6 серпня
10:30
Аналітика
ЄС ППО
Каркас нової європейської безпеки: що означає програма Security Action for Europe для України
10:29
На півдні до +33 °C: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 7 серпня
10:22
Ексклюзив
Білорусь солдати
РФ може використати спільні військові навчання в Білорусі для атаки на Україну з півночі, - генерал-лейтенант Романенко
10:18
Атака РФ на Київ 31 липня: в лікарні помер постраждалий чоловік, кількість загиблих зросла до 32
10:11
Оновлено
Наслідки удару по Запорізькій області 6 серпня
Росія атакувала Україну вночі 6 серпня: на Запоріжжі є загиблі, у Харкові - поранені
10:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 серпня: гривня зміцнилася щодо євро та долара
10:02
Румунія, прапор Румунії
У Румунії оголошували тривогу під час нічної атаки РФ на Україну, у повітря підіймали F-16
10:02
OPINION
Переговори з Росією: домовлятися, аби домовлятися
09:28
Ексклюзив
Купʼянськ
Росія планує нарощувати свою присутність в Харківській області, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
09:25
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 36 з 45 безпілотників під час нічної атаки РФ
09:22
Україна США
США схвалили передачу Україні безпекової допомоги на понад $200 млн
09:04
Трамп
Трамп сьогодні виступить з заявою в Овальному кабінеті, - Білий дім
08:32
Ексклюзив
нафтовий танкер "Невський проспект"
Трамп й країни НАТО не готові блокувати російські танкери з нафтою, - експерт з енергетики Омельченко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV