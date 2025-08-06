Чому Росія саме зараз заявила про вихід ДРСМД
Бо цього Договору давно ніхто не дотримувався
Офіційна заява РФ про "зняття самообмежень" стосовно Договору про ракети середньої (1000-5500 км) та меншої (500 – 1000 км) дальності (ДРСМД, Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF), який був підписаний між США і СРСР, практично нічого для України не змінює, але спрямована на погрози європейським країнам НАТО та їх союзникам.
По-перше, ДРСМД не діє вже остаточно з 2019 року.
По-друге, ніхто вже його давно не дотримувався, а в цей час такі країни як КНР, Іран, Індія, Пакистан та інші нарощували виробництво.
По-третє, крилатими ракетами такої дальності росіяни й так по нас гатили (більше правда, не з наземних систем, а з кораблів, але, хто їх знає… Саме розробка й виробництво та розміщення в Європі нових ракет 9М729, які можна запускати з Іскандер-М і призвела фактично до руйнації ДРСМД). Принаймні, стосовно свого скрєпного "Орєшніка" – вони самі визнали застосування по Україні. Тобто "явка була з повинною".
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Ще у 2019 році в офіційному коментарі МЗС України після засідання РНБО України 6 березня вказувалося, що "Україна спільно з американськими партнерами засудила розробку та випробування РФ балістичної ракети РС-26 "Рубеж" на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових можливостей оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М», зокрема через модернізацію крилатих ракет, що входять до його складу…".
До речі, ще тоді було чітко заявлено, що "Україна залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності, у т.ч. відповідне ракетне озброєння".
Для чого ж ця російська заява саме зараз? Це фактично повернення до ситуації часів холодної війни, коли розміщення такого типу ракет на європейських кордонах СРСР мало за мету збільшити загрозу країнам Європи. Американці відповіли Першингами. Нічого нового, але агресор підіймає ставки. Виймаючи всі ще можливі козирі. Небезпечна гра. Ця "карта" не козирна й може бути легко побита. Нічого доброго від гонки озброєнь немає, але Росія її точно програє.
До речі, якщо хтось натякав, що Україні не може мати крилаті й балістичні ракети дальністю 500-1000 й більше км – у них не було чіткого пояснення, зараз – аргументів жодних.
Немає куди виправдовуватися – нам дуже потрібні такі ракети та ефективна та форсована робота з партнерами зі створення спільного Європейського ядерного щита!
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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