Заява не нова, але інтимні розмови диктаторів в монастирі та ще й на Валаамі (ну як тут без скрєп) мають, на думку спільників, дати чіткий сигнал рішучості цих погроз.

Почули не всі. Мабуть, надто вже жалюгідна картинка, що й на текст уваги не звертають. Але все ж таки в США почули, і Дональд Трамп навіть доручив зробити превентивні заходи, які мають протверезити "лякальників".

Хай там як, ми наступними тижнями знову почуємо скрегіт вже старої та юзаної кремлівської платівки про ядерні удари по Європі, "Орешник", міць Росії, всякі там заяви скрєпних блогерів, відеоролики, демонстративну радість пересічних росіян від збільшення загрози ядерного апокаліпсису…

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Важливо, щоб Україна не просто чекала і не мовчала. Оця вся "ядерна" інформаційна гучна суперечка дає нам можливість нагадати про роль України в ядерному роззброєнні, нерозповсюдженні зброї масового знищення та вийти з реальними ініціативами. Нагадаю, що з лютого наступного року вже жодний договір із тих, що мали на меті скорочення стратегічної ядерної зброї, не буде діяти.

При цьому важливо з потроєними зусиллями працювати над створенням неядерного ракетного меча й спільного ядерного європейського щита.