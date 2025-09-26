Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Чому війну з Росією неможливо виграти без науки та мізків?
OPINION

Чому війну з Росією неможливо виграти без науки та мізків?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
26 вересня, 2025 п'ятниця
16:04
Погляд

Якщо довго не дивитись угору і не помічати, як змінюються технології на полі бою, можна проґавити як російські дрони пролітатимуть над аеропортами Осло, Варшави та Копенгагена. А то і над Аляскою, що уже викликало переполох у Пентагоні — включно до термінового засідання з сотнею американських генералів

Зміст

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині Надзвичайний та Повноважний Посол України у Великій Британії ще восени у виданні The Economist попереджав, що західному світу варто звернути увагу на нові технології та штучний інтелект. Адже сучасні війни гібридного типу — це точно не про непереможні армади бронетехніки та кінематографічні пробіжки по полю з легкою стрілецькою зброєю у стилі блокбастерів Спілберга. 

Нині все лаконічно, але ефективно — у потрібний час над аеропортом, військовою базою, урядовим кварталом, інфраструктурою кружляє зграйка дронів. Ніхто не летить на Мальорку, військові в шоці, бо хтозна, чи працює 5 стаття НАТО взагалі. Чинна влада бʼється в істериці та обливається холодним потом, бо як пояснити населенню, що безпеки як раніше не буде, і треба хоч на збори раз на пʼять років сходити. 

Росія та Китай знають, що вони роблять — їхня мета збурити хаос серед тих країн, які справді допомагають Україні у цій війні. І через громадську думку — посіяти чітку думку, що досить помагати українцям, бо тут своя картата ультрамодна сорочка ближче до тіла. Тому в авральному темпі — зброярі струшують пил зі станків на заводах, а деякі держави оголосили про призов та контракти в армію. 

Той же Залужний у новій статті описав реалістичну ситуацію на фронті — і вона складна саме через те, що росіяни за рік з гаком опанували застосування дронів. І головний результат — наша лінія фронту розмита, 80% втрат особового складу та техніки — саме від уражень БПЛА, а ще, що тил углиб на 40 кілометрів то вже аж ніяк не безпечна відстань. 

Читайте також: "Ціна таких дій мені невідома, але вона була надто високою": Залужний вперше прокоментував Курську операцію

Чому у росіян це вдалося? 

Найперше, що вони покликали свою науку вдосконалювати рішення для військових. Так, під час Курської операції було масовано застосовано оптоволокно. Саме з того часу дрони перестали бути просто допоміжним елементом у діях арти та ракетних військ. Тепер Росія може вийти із позиційного кута війни та отримати плюшки для себе. Але найбільша біда — ці технології дозволяють ворожій армії викошувати наш особливо цінний ресурс — піхоту. 

Тож питання, як вивести людину із 20-кілометрової kill-zone зіткнення та замінити її роботизованими системами, стоїть тут і зараз просто руба. 

Генерал Залужний у новій статті пише про те, що треба кооперуватися із нашими союзниками та партнерами — це і є основа здорових безпекових альянсів. Зі своїх джерел знаю, що західників не так цікавлять українські дрони, а скоріше люди, які пропонують певні рішення. І знають, де саме можна обійти Росію. Цілком, можливо, нас чекатиме полювання саме за цими мізками — а взамін наші партнери можуть запропонувати промислові потужності. 

Друге. Залужний натякає на програму розробки передових технологій саме на національному рівні. Таки так, ми пожинаємо плоди достатньо інфантильних заяв про "весільні дрони" на початку повномасштабного вторгнення і влізання в жирну тему тих, кого там не мало бути. Бо коли достатньо конструктивний та поміркований волонтер на громадський діяч Сергій Стерненко пише про те, до 60% FPV, що йдуть за держзамовленням, непридатні до застосування взагалі або потребують серйозної переробки — це не просто діагноз. Це розстріл самих себе в упор. Навіть дослідно процитую Сергія: "Ще раз: більше ніж половина із 2 млн FPV від держави – непридатні та лежать на складах. Скільки це у грошах? Мільярди". А уявім, як ці сотні тисяч справних дронів могли б поміняти ситуацію на фронті в нашу сторону. 

Залужний пише, що треба терміново розв'язати проблему доступу до мікрочипів. Станом на зараз дістати їх можна в Китаї, на Тайвані та в США. Що ж, Китай ми губимо одразу, бо вони використовують нинішню війну аби скупити Росію гуртом і в роздріб. Лишаються США та Тайвань. І ясно, що говорити про це треба мовою бізнесу та вигоди, бо поеми про цінності вже не працюють. 

Читайте також: Майже 80% втрат серед особового складу й техніки спричинені ударними дронами, - Залужний

Окремо генерал та посол порушує питання мобілізації фахівців, які володіють софт-рішеннями. Абсолютно не секрет, що в лавах Сил Оборони ці люди займаються хтозна-чим, лише не основним своїм фахом. Ба більше, інколи їх бездумно використовують як піхоту — і умовний айтівець був убитий дроном на Покровському напрямку замість того, аби знайти притомне рішення. 

Тож мораль цієї ситуації та аналізу Залужного проста — хайп перших років нинішньої війни уже не дієвий. Відмова від професіоналів та науковців саме у питанні пошуку рішень на фронті працює проти нас. Утім заради цього треба відмовитись від ілюзій, що завтра уже всі йдуть на вибори. Спочатку треба створити умову аби у нас були виборчі округи, не розмазані лінією фронту. А ще, щоб війна таки стала тягарем для Росії, а не елементом залякування та вибивання собі плюшок від наляканого Заходу.   

Нинішню війну неможливо виграти кумами, друзями з Кварталу та дівчатками із вебмоделінгу, на яких записані бізнеси з антидронових сіток чи фортифікацій. Друга світова війна почалась із таких собі рішень минулого, а завершилась ядерними бомбами та крилатими ракетами. Тож час нарешті кликати на допомогу нормальних людей, а не заспокійливе з жіночих шоу. 

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
політика
військові
Технології
ЗСУ
Тайвань
Війна з Росією
безпілотник
США
Валерій Залужний
Читайте також:
Рефат Чубаров
Автор Оксана Ліховід
26 вересня, 2025 п'ятниця
У Криму розгортається істерія через оцінки економічного стану РФ, - Чубаров
онячне затемнення
Автор Адріана Муллаянова
21 вересня, 2025 неділя
Останнє сонячне затемнення цього року: коли його чекати
на фото президент України Володимир Зеленський
Автор Катерина Ганжа
25 вересня, 2025 четвер
Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента після закінчення війни
Київ
+13.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.22
    Купівля 41.22
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.23
    Продаж 48.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
26 вересня
16:43
До 12 років увʼязнення заочно отримав ексочільник окупаційного уряду в Херсоні Єлісєєв
16:35
Ексклюзив
Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії
Портников припустив, для чого Путін провокує НАТО збити російські літаки
16:28
росія китай
Росія допоможе Китаю підготуватися до нападу на Тайвань, - RUSI
16:20
Партнерський матеріал
VERES HILL
Нерухомість у центрі Карпат: Микола Тимоцко про те, як будують котеджне містечко VERES HILL та в чому його переваги
16:09
Оновлено
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Повітряний простір України порушили ймовірно угорські дрони, – Зеленський
16:02
Зеленський просив у Трампа ракети Tomahawk, які б дозволили вражати цілі в Москві, - ЗМІ
15:36
Ексклюзив
Хвилина мовчання, Хрещатик
Дискусія про хвилину мовчання стала лакмусовим папірцем проблеми, яка вже й так була відома, - Портников
15:35
Ексдиректору ФБР Комі, який свідчив про імовірне втручання РФ у вибори в США в 2016 році, висунули звинувачення
15:34
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:21
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакують енергообʼєкти на Чернігівщині, є перебої зі світлом у місті та районі
15:10
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Фредеріксен на тлі порушення повітряного простору БПЛА заявила, що Данія перебуває "на початку гібридної війни проти Європи"
14:48
інтерактивна виставка Ukraine WOW
Шабля Мазепи, "Золотий м'яч" і кубки Євробачення: на київському вокзалі відкрилася виставка про Україну
14:36
Польща
Польща відкрила кордон із Білоруссю і закликала громадян негайно покинути її територію
14:33
Партнерський матеріал
Аврора" запустила колекцію товарів за мотивами творчості Марії Примаченко
Фантастичні звірі оживають: "Аврора" запустила унікальну лімітовану колекцію товарів за мотивами творчості Марії Примаченко
14:21
Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян
Помер російський пропагандист і чоловік Симоньян Тигран Кеосаян
14:09
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що реакція на порушення Росією повітряного простору країн НАТО була дуже слабкою
14:02
OPINION
Чи варто галасувати про новий контрнаступ
13:59
"Уряд не повинен дотримуватися вказівок США": Орбан сказав Трампу, що Угорщина не планує припиняти закупівлі нафти РФ
13:33
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський
Україна уразила 85 важливих обʼєктів на території РФ менше ніж за два місяці, - Сирський
13:17
Андрій Ярмоленко, Динамо - Шахтар, УПЛ
Кубок України: відбулося жеребкування 1/8 фіналу, "Динамо" зіграє проти "Шахтаря"
13:16
Україна заборонила вʼїзд трьом угорським високопоставленим військовим у відповідь на дії Будапешта
13:06
Європарламент
Єврокомісія розіслала членам ЄС документ із пропозицією використати заморожені росактиви для нового кредиту Україні на €140 млрд, - Politico
12:35
Олександр Сирський
"Ми вже в процесі": Сирський повідомив про створення нового роду військ у Повітряних силах ЗСУ
12:29
Олександр Сирський
Сирський: Для рішучого наступу на Дніпровщині у росіян не вистачає сил і засобів
12:26
Ексклюзив
Кім Чен Ин і його дочка Кім Джу Е
Це одиничний екземпляр: аналітик Їжак про інформацію, що КНДР незабаром матиме ракету, здатну долетіти до США
12:11
ЗРК Patriot
Завод MBDA, що запустив перше в Європі виробництво ракет для Patriot, оголосив про старт виробництва пускових установок
12:03
OPINION
Трамп і війна в Україні: чи справді "розворот"?
11:52
BMW
BMW відкликає понад 196 тис. автомобілів у США через дефект стартера двигуна
11:23
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
11:22
Ексклюзив
російський літак винищувач
Існують дві сили, здатні це реалізувати: експерт з авіації Романенко про збиття російських літаків над країнами НАТО
11:18
У Китаї за допомогою ШІ в австралійському фільмі зробили гей-пару гетеросексуальною
11:06
Аналітика
дрон
Чому Європа не збудує "стіну дронів" без України
10:55
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилося через ясну погоду: ситуація в енергосистемі 26 вересня
10:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп хоче зробити так, щоб навіть Путін втомився від війни, а влада Данії роками ігнорувала розвіддані про загрозу дронів. Акценти світових ЗМІ 26 вересня
10:23
Данія
Данія знову закривала аеропорт Ольборґ через підозрілі обʼєкти в небі. Німеччина пригрозила РФ "потужною реакцією" НАТО
10:22
Серхіо Бускетс, Луїс Суарес та Ліонель Мессі (зліва - направо)
Триразовий переможець ЛЧ у складі "Барселони" оголосив про завершення кар'єри
10:13
Ексклюзив
Пентагон
Гетьман проаналізував, для чого Пентагон зібрав генералів з усього світу
10:02
OPINION
Після зустрічі Трампа і Сі може бути зафіксована модель багатополярного світу з двома гегемонами
09:17
Ексклюзив
На Донеччині наразі тривають бої за села Ялта та Запоріжжя, - 37-ма окрема бригада морської піхоти
09:08
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Одещині пошкоджено трансформатори об’єкту транспортної інфраструктури
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV