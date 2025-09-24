Майже 80% втрат серед особового складу й техніки спричинені ударними дронами, - Залужний
Застосування ударних безпілотників спричиняє майже 80% втрат особового складу й техніки. Це означає, що попередні засоби захисту нівельовані масштабом застосування й точністю дронів
Про це в колонці для "Дзеркала тижня" написав колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Станом на сьогодні саме застосування ударних БПЛА спричиняє майже 80% втрат серед особового складу й техніки. Це свідчить про те, що засоби захисту попереднього періоду, такі як фортифікаційне обладнання, бронювання бойових машин, навіть індивідуальний бронезахист, нівельовані масштабом застосування, летальністю й точністю сучасних БПЛА", – зазначив він.
За словами ексголовкома, "це ставить під питання й підготовку до бойових дій, де тренування людських якостей не досягне швидкості реакції й точності роботизованої системи, що керується штучним інтелектом".
"Поки Росія використовує технології та закидує наші позиції все новими й новими живими людьми, нав’язуючи нам саме таку тактику, нам потрібен інший шлях — пошук надійного інструмента стримування вбивчої сили нової зброї", – наголосив Залужний.
Також Залужний вперше прокоментував Курську операцію, зазначивши, що ізольований прорив на вузькій ділянці не приносить необхідного успіху атакуючій стороні.
