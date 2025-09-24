Майже 80% втрат серед особового складу й техніки спричинені ударними дронами, - Залужний

Про це в колонці для "Дзеркала тижня" написав колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Станом на сьогодні саме застосування ударних БПЛА спричиняє майже 80% втрат серед особового складу й техніки. Це свідчить про те, що засоби захисту попереднього періоду, такі як фортифікаційне обладнання, бронювання бойових машин, навіть індивідуальний бронезахист, нівельовані масштабом застосування, летальністю й точністю сучасних БПЛА", – зазначив він.

За словами ексголовкома, "це ставить під питання й підготовку до бойових дій, де тренування людських якостей не досягне швидкості реакції й точності роботизованої системи, що керується штучним інтелектом".