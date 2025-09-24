"Ціна таких дій мені невідома, але вона була надто високою": Залужний вперше прокоментував Курську операцію

Про це він написав у колонці для "Дзеркала тижня".

"Звісно, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні", – зауважив Залужний.

Він додав, що російські війська згодом змогли скористатися тактичними й технологічними перевагами, не даючи змоги тактичному прориву українців перерости в оперативний успіх. Водночас ворог сам здійснив тактичне просування теж без оперативного успіху.