"Ціна таких дій мені невідома, але вона була надто високою": Залужний вперше прокоментував Курську операцію
Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний вперше прокоментував Курську операцію, зазначивши, що ізольований прорив на вузькій ділянці не приносить необхідного успіху атакуючій стороні
Про це він написав у колонці для "Дзеркала тижня".
"Звісно, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні", – зауважив Залужний.
Він додав, що російські війська згодом змогли скористатися тактичними й технологічними перевагами, не даючи змоги тактичному прориву українців перерости в оперативний успіх. Водночас ворог сам здійснив тактичне просування теж без оперативного успіху.
"Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою", – додав ексголовком ЗСУ.
5 серпня головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський та президент України Володимир Зеленський розповіли про результати Курської операції ЗСУ у річницю її початку.
