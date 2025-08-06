"Рішучий і сміливий крок": у річницю початку Курської операції Сирський розповів про результати кампанії

Про це інформує Генштаб.

"Шосте серпня – визначна дата у воєнній історії нашої держави. Цього дня 2024 року розпочалася Курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію країни-агресора. Це був рішучий і сміливий крок у відповідь на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини. Ми не чекали удару – ми самі його завдали. Справою засвідчили, що Україна здатна не лише оборонятися, а й діяти на випередження та результативно атакувати", - йдеться у повідомленні.

Сирський нагадав, що українські військові не лише прорвали російську оборону, а й зайшли глибоко в тил противника і зірвали логістику. За його словами, на піку операції ЗСУ контролювали до 1300 км² території Курської області. Завдяки цьому, ворог не зміг реалізувати плани наступу та сформували буферну зону на півночі Слобожанщини, адже резерви довелося перекинути на Курщину. Це також сприяло послабленню тиску на інших напрямках фронту і деморалізації росіян.

За рік в зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" російська армія втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тисячі – громадяни КНДР). Було знищено або пошкоджено 7236 одиниць озброєння та військової техніки РФ, зокрема 211 танків, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 літак, 3 гелікоптери, 15 засобів ППО, 2795 одиниць автотранспорту.

"Курська операція також забезпечила неоціненний гуманітарний результат: 1018 полонених російських військовослужбовців поповнили обмінний фонд, що вже дозволило нам повернути додому сотні українських воїнів, зокрема тих, хто перебував у полоні з 2022 року", - наголосив Сирський.

За його словами, росіяни почали відновлювати втрачені позиції та райони лише після того, як наростили угруповання, залучивши війська КНДР; перенесли на Курщину основну інтенсивність застосування керованих авіабомб.

Головком ЗСУ підкреслив, що наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом держави.

"Масштаб втрат ворога, ефективність наших асиметричних дій у наступі, неухильне дотримання міжнародного гуманітарного права на території РФ були визнані світом та стали джерелом неоціненного досвіду як для українських військ, так і для іноземних союзників. Ця операція – ще одне підтвердження: українське військо має стратегічне мислення, силу та волю", - зазначив він.

Сирський подякував військовим, які брали й беруть участь у здійсненні кампанії на Курщині й віддав шану загиблим у ході операції.

Він додав, що наразі українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, стримуючи частину російського наступального угруповання.

Зазначимо, бої в Курській області Росії розпочалися зранку 6 серпня 2024 року, коли Збройні Сили України перетнули російсько-український кордон біля Суджі.