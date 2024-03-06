Чому Захід нас не кине? Три аргументи
Для тих, хто думає, що Захід нас кине напризволяще та залишить без допомоги, щоб ми програли Рашці, дам три аргументи, чому це хибна думка
Ні, мова не про захист демократії та стримування Путіна, хоче і це аргументи. Все прагматичніше та меркантильніше.
1. У разі погіршення розвитку подій в Україні та перемоги Росії німецький уряд очікує не менше 10 млн додаткових біженців з України. Але така кількість спричинить колапс в ЄС. Керівництво країн Західної Європи, куди прямуватимуть біженці, це добре розуміє. Саме тому вони будуть вкладати гроші в Україну, щоб не допустити такого сценарію. ЄС не проти 200-400 тисяч мігрантів на рік, але що занадто, то не здорово.
2. В разі реалізації такого сценарію, серед цих біженців буде велика кількість тих, хто перейде зі зброєю в руках та буде мати досвід служби в ЗСУ. Експерти кажуть, що це 400 - 600 тисяч. Це як військові, так і ветерани, які розуміють, що їх чекає при перемозі Рашки.
Читайте також: "Парасольку безпеки" замість США потримає Європа
Така кількість людей, травмованих війною, на території ЄС — це нічний жах європейських чиновників. Через багато причин. Тому вони дуже зацікавлені в тому, щоб Україна не програла.
3. Польща, Естонія, Литва, Латвія розуміють, що можуть стати потенційними жертвами з боку Росії. І навіть угорці, за їхнього русофільства, не бажають мати спільний кордон з Рашкою та віддають перевагу любові до русні на відстані. Тож настрої європейських політиків можна зрозуміти. Існування буфера між ними та ордою для них надважливо. А ще вони розуміють, що поки РФ витрачає свій військовий потенціал в Україні, то Москві не до європейських країн.
Усе це виглядає дуже цинічно, але все так і є.
А ще треба додати скільки грошей вклав Захід в Україну, яким потенційним ринком ми є, як Захід дивиться на можливості відбудови Україні в розрізі пожвавлення своїх економік та багато іншого. Все це я неодноразово чув від західних політиків
Тому, не кинуть нас, як би цього не хотіла русня. Москва може отримати вухо від оселедця. Максимум.
Але від нас теж багато, що залежить. І про це забувати не треба. Воювати за нас ніхто не буде. Зброю дадуть. І гроші дадуть. Залишається, щоб було кому всім цим воювати з окупантами. А от це вже завдання для влади та громадян.
Тому геть панічні думки. Налаштовуйтесь на тривалий марафон. Не Єдиний марафон теленовин від ОП, а на тривалий військовий марафон. Йде війна на виснаження. І нам треба буде витримати та дійти до перемоги. І ми дійдемо.
Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.17 Купівля 38.17Продаж 38.69
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.12
- Актуальне
- Важливе