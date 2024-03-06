Чому Захід нас не кине? Три аргументи

Ні, мова не про захист демократії та стримування Путіна, хоче і це аргументи. Все прагматичніше та меркантильніше.

1. У разі погіршення розвитку подій в Україні та перемоги Росії німецький уряд очікує не менше 10 млн додаткових біженців з України. Але така кількість спричинить колапс в ЄС. Керівництво країн Західної Європи, куди прямуватимуть біженці, це добре розуміє. Саме тому вони будуть вкладати гроші в Україну, щоб не допустити такого сценарію. ЄС не проти 200-400 тисяч мігрантів на рік, але що занадто, то не здорово.

2. В разі реалізації такого сценарію, серед цих біженців буде велика кількість тих, хто перейде зі зброєю в руках та буде мати досвід служби в ЗСУ. Експерти кажуть, що це 400 - 600 тисяч. Це як військові, так і ветерани, які розуміють, що їх чекає при перемозі Рашки.

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Така кількість людей, травмованих війною, на території ЄС — це нічний жах європейських чиновників. Через багато причин. Тому вони дуже зацікавлені в тому, щоб Україна не програла.

3. Польща, Естонія, Литва, Латвія розуміють, що можуть стати потенційними жертвами з боку Росії. І навіть угорці, за їхнього русофільства, не бажають мати спільний кордон з Рашкою та віддають перевагу любові до русні на відстані. Тож настрої європейських політиків можна зрозуміти. Існування буфера між ними та ордою для них надважливо. А ще вони розуміють, що поки РФ витрачає свій військовий потенціал в Україні, то Москві не до європейських країн.

Усе це виглядає дуже цинічно, але все так і є.

А ще треба додати скільки грошей вклав Захід в Україну, яким потенційним ринком ми є, як Захід дивиться на можливості відбудови Україні в розрізі пожвавлення своїх економік та багато іншого. Все це я неодноразово чув від західних політиків

Тому, не кинуть нас, як би цього не хотіла русня. Москва може отримати вухо від оселедця. Максимум.

Але від нас теж багато, що залежить. І про це забувати не треба. Воювати за нас ніхто не буде. Зброю дадуть. І гроші дадуть. Залишається, щоб було кому всім цим воювати з окупантами. А от це вже завдання для влади та громадян.

Тому геть панічні думки. Налаштовуйтесь на тривалий марафон. Не Єдиний марафон теленовин від ОП, а на тривалий військовий марафон. Йде війна на виснаження. І нам треба буде витримати та дійти до перемоги. І ми дійдемо.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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