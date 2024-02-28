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OPINION

"Парасольку безпеки" замість США потримає Європа

Орест Сохар
28 лютого, 2024 середа
14:03
Погляд Орест Сохар

Військове домінування США в Європі демонтується, наче архаїчна Берлінська стіна. Парасольку безпеки намагатиметься втримати Брюссель

Знаменитий Pax Americana (американський світ) всихається. Допомогу Україні вже найближчим часом координуватиме НАТО, і саме європейські члени Альянсу візьмуться гарантувати безпеку Старого Світу. Вперше з часів II світової Європа стає лідером на своєму континенті. Ну як стає… намагається стати. 

"Рестайлінг" Альянсу благословили Олаф Шольц і Джо Байден під час останньої зустрічі у Вашингтоні, пізніше ідея обкатувалася на Мюнхенській безпековій конференції. 

"Парасолька безпеки" перейде у європейські руки НАТО не лише, щоб убезпечити Старий світ від можливої перемоги Дональда Трампа.

Навіть якщо в США виграє Байден чи інший кандидат, Пентагон зосередиться на Азії, щоб підтримати Тайвань та відкалібрувати взаємини з Китаєм. Є велика надія, що цього року Вашингтон ще видасть Україні багатомільярдний чек на ведення війни, а далі перегляне свою політику.

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Вилучення США з архітектури європейської безпеки стає справжнім шоком для Брюсселя, оскільки світова доктрина стримування базувалася саме на ресурсах Пентагону:  в Америки 5000 тис. ядерних боєголовок, у РФ - 6000, в ЄС цією зброєю володіють лише Франція та Британія і на двох у них всього 500 боєголовок. У стратегії — домінує розгубленість. Одні європолітики прагнуть терміново наростити число ядерних боєголовок, інші — проти. Наприклад, Шольц полаявся з цього приводу зі своїми міністрами, які виступали за ядерні технології.

Альянс дедалі глибше занурюється в дискусії щодо стратегії розвитку. Наприклад, Естонія збирається побудувати вздовж кордону з Московією 60 укріплених бункерів, Латвія — 1116, а Литва — 2758. Тоді як Брюссель підтримує ідею еластичної оборони: тобто, спершу території будуть окуповані рашистами, а потім — на вигідніших позиціях — НАТО надере московитам задницю. Така перспектива не дуже подобається молодим учасникам Альянсу.

На папері європейське майбутнє НАТО виглядає дуже перспективно: в ЄС проживає 500 млн осіб, а місткість економіки — $18 трлн. В Московії, відповідно, 143 млн "великоросів" і $1,8 трлн. Та підстав для радості мало: загальні видатки Європи на оборону складають $380 млрд — приблизно стільки, скільки в московитів, якщо перераховувати за паритетом купівельної  спроможності.

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Влучно діагноз сьогоднішнім НАТО і ЄС поставив президент Естонії Алар Каріс: "Ми вимірюємо свій успіх економічним зростанням і покращенням соціального добробуту. Тоді як РФ використовує імперіалістичні критерії розширення території та військової потуги". Але європейські  інституції не можуть себе поводити, як в мирний час.

ФРН — типовий приклад європейської безпечності. Країна не змогла поставити Україні обіцяний на весну 1 млн снарядів. В кращому випадку, це відбудеться до кінця року. При цьому, європейські виробники експортують 40% своїх снарядів поза межі ЄС, за неукраїнськими контрактами. Коли Єврокомісія запропонувала вставити пріоритет у забезпеченні України, ідея була відкинута.

Водночас виробники зброї скаржаться, що не можуть інвестувати у збільшення виробництва через відсутність перспективних контрактів від національних урядів.

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Будете здивовані, але бундесвер так само розхлябано ставиться і до поповнення власних озброєнь: Берлін передав Києву чимало снарядів, 14 Panzerhaubitze 2000, 18 танків Leopard 2 A6, бронемашини, і на відновлення арсеналів підуть роки.

Рано… чи пізно Європа налаштує себе на актуальну хвилю викликів. Тим часом очільники ЄС товстим шаром намазують свої страхи на власну розгубленість. Про ось цей "сендвіч" сучасної політики говорив Марк Рютте, нідерландський премʼєр і один із головних претендентів на посаду очільника НАТО восени: "Європі слід припинити скаржитися на можливість повернення Дональда Трампа, натомість варто зосередитися на допомозі Україні. Ми повинні припинити скиглити, стогнати та бурчати через Трампа… Ми повинні працювати з тими, хто на танцполі…".

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Війна з Росією
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