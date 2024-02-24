Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Інтерв'ю Зеленського FOX: головне
OPINION

Інтерв'ю Зеленського FOX: головне

Віталій Портников
24 лютого, 2024 субота
01:30
Погляд Віталій Портников

Після інтерв’ю Володимира Зеленського для Fox News, прибічники Дональда Трампа у США можуть подивитися на війну Росії проти України не тільки з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News, відомому своїм впливом на консервативну аудиторію, що загалом підтримує імовірного республіканського кандидата на посаду президента США Дональда Трампа.

Як відомо, саме Дональд Трамп зараз своїми заявами, а, імовірно, і діями, блокує можливість виділення такої необхідної допомоги для України, і тому розмова з аудиторією, яка орієнтується на Трампа, є важливим чинником навіть в ситуації, коли не стільки ця авдиторія впливає на колишнього американського президента, скільки сам експрезидент впливає на настрої цієї авдиторії, а також конгресменів, які залежать у своїх політичних перспективах від точки зору Трампа.

Також, важливим є факт інтерв’ю, оскільки воно є ніби відповіддю на двогодинну розмову президента Російської Федерації Володимира Путіна із американським консервативним телекоментатором Такером Карлсоном, колишнім ведучим телеканалу Fox News, відомим своєю підтримкою Дональда Трампа.

За великим рахунком, і глядачі інтерв'ю Володимира Путіна, і глядачі інтерв'ю Володимира Зеленського - це одна і та ж аудиторія людей, які притримуються так званих консервативних цінностей, і можуть скласти своє уявлення про перебіг російсько-української війни вже не тільки з точки зору очільника Росії, але й з погляду очільника України. Хоча ніде правди діти, Зеленський, на відміну від Володимира Путіна, який уникав розмов із будь-якими журналістами з країн цивілізованого світу, вже зустрічався із журналістами з цього американського каналу і ділився із ними своїми думками про те, якими були причини нападу Росії на Україну і як буде відбуватися ця війна у майбутньому. Однак зараз, коли Зеленський на тлі своєї зруйнованої російським нападом країни знову говорить із американцями про те, що відбувається у конфлікті, який зараз цікавить все меншу і меншу аудиторію у цивілізованому світі - це є важливим фактором підтримання уваги до війни, яка за кілька годин перейде у свій третій важкий рік.

Володимир Зеленський у цьому інтерв'ю стверджує, що політичне вирішення конфлікту між Росією та Україною буде базуватися на так званій українській Формулі миру, яка передбачає відновлення територіальної цілісності нашої країни та виведення російських військ з окупованої території. Зеленський також сподівається на підтримку провідними державами світу цієї формули, яка спирається на пріоритет міжнародного права. При всій скептичності ставлення до такого підходу, який може проявляти велика кількість українців, треба усвідомити його дипломатичну доцільність. Так, звичайно, російські війська можуть залишити окуповані території не в разі якоїсь політичної домовленості, а тільки якщо ЗСУ вистачить сили для того, щоб вигнати окупантів з нашої землі. Звичайно, сподіватися на підтримку всіх провідних країн світу також не варто, ба більше, після листопадових виборів 2024 року у Сполучених Штатах, якщо на них переможе Дональд Трамп, Китай може тільки посилити свою політичну й економічну взаємодію з Російською Федерацією, адже відомо, що там є набагато більш серйозний та жорсткий опонент китайського керівництва, ніж нинішній президент Джозеф Байден. Однак Україні потрібно зафіксувати свою максималістську дипломатичну позицію на майбутнє. Українці мають усвідомити просту річ: ця війна закінчиться, якщо ми взагалі можемо говорити про якесь закінчення цієї війни, яка може виявитися багаторічним тривалим конфліктом на виснаження, який із нинішньої фази великої війни просто перейде у фазу війни низької інтенсивності, от в цій ситуації позиція України має бути абсолютно жорсткою і абсолютно пов'язаною із захистом принципів міжнародного права та своєї територіальної цілісності. З такою жорсткою безкомпромісною позицією буде виступати та російське політичне керівництво на чолі із Володимиром Путіним. Будь-які перемовини про закінчення війни, тим більше війни кривавої, тривалої, такої, що виснажує сили обох сторін і створює питання щодо виживання, завжди закінчується на якомусь дипломатичному треку, який не влаштовує жодну зі сторін, що брала участь у такій війні. Однак, якщо не ставити максималістських вимог, можна закінчити війну тільки на рівні капітуляції перед більшою потугою, а я нагадаю, що Україна воює із однією з найбільших ядерних потуг сучасного світу. Так що хай вимоги України будуть очевидно прозорими й максималістськими - це створює певну платформу щодо сподівань на те, що підсумки закінчення війни будуть не такими, якими їх хотіли бачити в російській державі.

Володимир Зеленський підкреслив, що втрати української армії вп'ятеро менші, ніж російської, і це може відповідати дійсності хоча б тому, що росіяни почали цю війну із наступу практично на всіх ділянках фронту, і зараз, після українського контрнаступу, також намагаються відновити свої наступальні дії із метою захоплення всієї території Донецької області, а можливо й інших регіонів України, які вже анексовані Володимиром Путіним. І звичайно ж, в наступі росіяни будуть втрачати більше, ніж українці, однак важливим є питання українських втрат у разі, якщо відновляться наступальні дії Збройних Сил України цього року чи у наступні роки тривалого російсько-українського протистояння. І тут, коли Володимир Зеленський говорить про підготовку нового наступу, ми з вами маємо усвідомлювати, що водночас потрібно говорити і про ту допомогу, яку Захід має надати Україні для того, щоб український наступ на російській позиції не призвів до критичних жертв серед українських військовослужбовців, і таким чином поставив питання виживання української нації як такої. Про це також говорив Володимир Зеленський, про пріоритет збереження життів українських військовослужбовців у війні, де держава із населенням у 30 мільйонів протистоїть 140 мільйонам Російської Федерації з її агресивними намірами і бажаннями знищити як Україну, так і інші колишні Радянські республіки. Ці плани, як ми бачимо, почали активно втілюватися у життя після 2022 року. Володимир Зеленський не зміг пояснити конкретних причин, які призвели до звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, однак мені здається, ми з вами і не очікуємо цього пояснення, з тієї простої причини, що всі обставини, які супроводжували переформатування українського вищого військового командування були очевидні для українського суспільства і не супроводжувалися поясненнями для громадян України, зважаючи на те, що переважна більшість українців виступала проти такого переформатування. Однак той факт, що західні журналісти тепер цікавляться відставкою Валерія Залужного як головною темою у своїх розмовах не тільки з українським президентом, а практично з усіма своїми українськими співрозмовниками, також мала б стати непоганим уроком як для Володимира Зеленського, так і для інших працівників політичного керівництва нашої країни: будь-яке рішення, яке не можна пояснити конкретними мотивами, завжди зменшує довіру до того, хто це рішення ухвалює. І це стосується не тільки ставлення українського суспільства до подібних рішень, а й ставлення західних союзників, від підтримки яких критично залежить виживання Української держави і нації, яка сьогодні знаходиться на її території.

Джерело 

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Колонка Віталія Портникова
Читайте також:
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен
23 лютого, 2024 п'ятниця
Зеленський прибув до Львова та підписав з прем'єркою Данії Фредеріксен безпекову угоду
Дональд Туск
22 лютого, 2024 четвер
Туск оголосив про запровадження особливого режиму на КПП на кордоні з Україною та назвав дату переговорів зі Шмигалем
Том Круз
22 лютого, 2024 четвер
Том Круз розійшовся з росіянкою Хайровою через кілька днів після знайомства з її дітьми
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.21
    Купівля 38.21
    Продаж 38.74
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
24 лютого
02:12
Пашинян та Алієв
Пашинян заявив, що Азербайджан може напасти на Вірменію: Баку відповів
01:44
ООН світ війна з Росією Дмитро Кулеба
Понад 50 країн світу вимагають у РФ виконати вимогу Міжнародного суду ООН й припинити війну в Україні, - заява
01:31
Оновлено
літак ДРЛВ А-50 ВКС
Сили оборони України знищили російський літак А-50У
01:02
Оновлено
обстріл, ППО
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами. В Одесі є загиблий, зруйновано будинок
00:56
Володимир Зеленський Вірменія Азербайджан
Зеленський у березні може відвідати Вірменію та Азербайджан, - ЗМІ
00:28
Світ США
У США в небі над Колорадо виявили повітряну кулю: вдруге за рік
00:02
Іран
Іран заперечив передачу росіянам балістичних ракет
2024, п'ятниця
23 лютого
23:50
Ексклюзив
Олег Навальний
"Більше, ніж санкції": після вбивства Навального, США мали визнати РФ спонсоркою тероризму, - Чалий
23:25
Юлія Латиніна
"ЗСУ тікали з Авдіївки, а в Чорнобаївці знищили Patriot": російські фейки за 23 лютого
22:49
Німеччина Україна
Переважна більшість німців підтримує збільшення військової допомоги Україні, - опитування ZDF
22:21
Віталій Буяльський, Динамо - Металіст 1925
Футболістам "Динамо" продовжили бронь від мобілізації. Деталі
22:12
Польська прокуратура оголосила про підозру фермеру за розміщення під час протесту на тракторі плаката проросійським гаслом
21:53
Не задекларував активи на 14 млн грн і переписав їх на дружину: СБУ оголосила підозру чиновнику Міноборони
21:47
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Контратаки ЗСУ, звільнення ділянок на півдні та ситуація поблизу Авдіївки. Воєнні підсумки тижня
21:40
Ексклюзив
Придністров'я
"Вони не мають самостійних рішень": дипломат Чалий прокоментував підготовку до "з'їзду" в окупованому РФ Придністров'ї
21:39
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу представив перший офіційний план післявоєнного існування Гази
21:11
Швейцарія
Швейцарія озвучила терміни, коли відбудеться глобальний саміт миру
20:47
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн має намір відвідати Київ у річницю повномасштабного вторгнення РФ, - Politico
20:40
Ми пояснимо спікеру Джонсону, що саме поставлено на карту в Україні, - лідер більшості в сенаті Шумер за підсумками зустрічі з Зеленським
20:22
Шмигаль у США
"План взаєморозуміння": уряд України запропонував Польщі 5 кроків задля деблокади кордону
20:22
Ексклюзив
Польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагону
У Польщі триває розхитування всередині країни, ми пережили схоже в Україні 10 років тому, - нардепка Юринець
20:18
Дмитро Медведєв
"Київ - російське місто": Центр стратегічних комунікацій відреагував на заяву Медведєва
20:17
Аналітика
Україна - Євросоюз
Геть від Москви: як повномасштабне вторгнення Путіна відкрило Україні двері до членства в ЄС
20:02
OPINION
Оксана Забужко
Режисер Лозниця: чи той цвіт "наш"?
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен
Зеленський прибув до Львова та підписав з прем'єркою Данії Фредеріксен безпекову угоду
19:29
Т-62, Крим
Росія перекинула у Крим десятки радянських танків Т-62, - "Атеш"
19:28
Сергій Пашинський
ВАКС оголосив перерву в засіданні про обрання запобіжного заходу екснардепу Пашинському
19:19
прапор Росії
В Україні задокументували 64 тис. злочинів російських окупантів із понад 120 тис. зареєстрованих
19:19
Сергій Пашинський
Адвокати Пашинського заявили, що частина доказів, зібраних НАБУ, є недопустимими: БЕБ могло зібрати їх протиправно
19:04
Снайпер ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 58 боєзіткнень, Сили оборони відбили 18 атак ворога на п'яти напрямках
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 730-го дня війни: військова підтримка від Данії на €1,8 млрд і знищені російські зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" та "Стріла-10"
18:59
"Манчестер Юнайтед", Бруну Фернандеш, АПЛ
"Манчестер Юнайтед" запланував революційну чистку складу. Деталі
18:53
Оновлено
Влучання у Дніпрі
Росія обстріляла Україну "шахедами" та ракетами: у Дніпрі з-під завалів багатоповерхівки витягнули тіла двох людей, на Одещині троє загиблих
18:51
росія дипломат
У відповідь на 13-й пакет санкцій РФ розширила "стоп-лист" європейських політиків, яким заборонено в’їзд до країни
18:45
Українські урядовці прибули на кордон з Польщею, але зустріч з польськими колегами не відбулася
18:40
Ексклюзив
FPV-дрон KH-S7
Потрібен новий тип БПЛА із захистом від РЕБ: командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" про мілітарі-розвиток
18:29
Росія продовжує продукувати фейки
"Пенсіонерів готують до оборони Харкова": роспропаганда запустила новий фейк
18:19
Канада
У переліку 10 осіб і 153 організації: Канада оголосила додаткові санкції проти РФ
18:12
Новини компаній
"Насолити заради перемоги": мережа супермаркетів NOVUS перетворює сіль на дрони
18:09
Пресреліз
Телеканал "Еспресо: Біла Церква" став доступним в Т2
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV