Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Далекобійна сила: як українські БПЛА нищать російські радари та нафтобази
OPINION

Далекобійна сила: як українські БПЛА нищать російські радари та нафтобази

Дмитро Снєгирьов
1 листопада, 2025 субота
12:08
Погляд

Українські безпілотники завдають ударів по цілях на території РФ на відстані до 2 тис. км

Зміст

У Кремлі чудово розуміють можливості української далекобійної зброї, але захистити всю територію країни не здатні. Більша частина систем протиповітряної оборони сконцентрована в районі Москви. 

Нагадаю, що українські безпілотники завдали удару по нафтопереробних підприємствах, які знаходяться в Ухті та Тюмені.  Відстань до цілей у цих випадках становила близько 2 тис. км.

Російський диктатор прекрасно розуміє, що зросла не тільки дальність ураження цілі, але й тактико-технічні характеристики. Успішні удари українських безпілотників по системах протиповітряної оборони й в Криму і на території країни-окупанта свідчать про повну безпорадність російської ППО. Причому знищуються системи РЛС російських окупантів.

Тільки за останні два тижні спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Примари"  завдавав ударів по російських системах протиповітряної оборони на Донбасі.

За даними ГУР, під час цих операцій розвідники уразили дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 "Подльот" і пускову установку 9А82 зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300В.

Бонусом розвідники відправили "до кобзона" групу московитів та КамАЗ, на якому вони пересувалися.

Також удари завдаються по російських системах протиповітряної оборони, що дозволяє потім вражати важливі цілі, як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Яскраве підтвердження результату ударів безпілотників по нафтопереробних підприємствах на території Росії, за даними самої російської сторони, — частково або повністю зупинили роботу 38% російських НПЗ.

Так, у ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. "Саратовський нафтопереробний завод" – одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснефть". Обсяг переробки нафти станом на 2020 рік – 7,2 млн тонн, у 2023 році – 4,8 млн тонн.

Крім того, у ніч на 17 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій ударними дронами уразили низку об’єктів противника на тимчасово окупованій території АР Крим. Результатом успішних дій ССО України є ураження нафтобази у Гвардійському та ФДКУ комбінату "Гвардійський", що в Кар’єрному Сакського району.

А в ніч на 27 жовтня підрозділи Сили спеціальних операцій завдали успішних уражень по об'єктах забезпечення армії РФ на тимчасово окупованій території Луганської області України.  За інформацією пресслужби Сил спеціальних операцій, спецпризначенці вдарили дронами по складу паливно-мастильних матеріалів в Старобільську та нафтобазі в Луганську. Варто зауважити, що безпілотники ССО завдали ураження по складу в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект "фронт страйку".

Зверну увагу, що на тлі успішних атак українських БПЛА навіть з півночі Росії системи ППО стягуються до Підмосков’я.

Помічені саме арктичні “Тори”, які перекинуті в Підмосков’я для створення видимості ешелонованої оборони. Нещодавно була опублікована карта розміщення систем протиповітряної оборони в Москві та Московській області. Там і С-300, і С-400, і “Панцирі”, і “Тори”. Тобто все, що Російська Федерація змогла назбирати по засіках неосяжної країни.

Справа утім, що наразі у російського ВПК сильно обмежені можливості з виробництва нових систем ППО.

Про це свідчить заява російської сторони про те, що вони готові викупити у Туреччини свої ж системи С-400, продані раніше. І другий дуже показовий момент: що Російська Федерація вчергове пролонгувала з Індією договір на постачання систем ППО С-400 до 2027 року. Договір спочатку передбачав постачання п’яти установок С-400 до 2023 року. Тобто всі заяви російського диктатора про те, що російський ВПК працює в чотири зміни, збільшено виробництво новітніх засобів ураження, їх систем ППО — це не більше, ніж політичні заяви, які не мають під собою реальної підстави.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
СБУ
ППО
ЗСУ
Війна з Росією
окуповані території
безпілотник
ГУР
нафтобаза
ракетний удар
Сили оборони України
Читайте також:
Володимир Кудрицький з родиною
Автор Влад Дідусь
31 жовтня, 2025 п'ятниця
"Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО
Валентин Манько
Автор Зіновія Воронович
31 жовтня, 2025 п'ятниця
Даних, які могла б використати ворожа розвідка, не було: у Генштабі про карти, оприлюднені полковником Маньком у TikTok
Трамп і Зеленський
Автор Віталій Бесараб
31 жовтня, 2025 п'ятниця
Портников назвав термін, до якого Трамп намагатиметься врегулювати російсько-українську війну
Київ
+10.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.68
    Купівля 41.68
    Продаж 42.15
  • EUR
    Купівля 48.19
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 листопада
13:27
Ексклюзив
дрон, безпілотник ЗСУ
На початок 2026 року можемо вийти на дуже цікаві показники у виробництві дронів, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
12:47
Кремль москва
Економіка РФ демонструє системне падіння, - Служба зовнішньої розвідки
11:57
Мая Санду
Санду закликала ЄС не допустити гальмування євроінтеграції Молдови на тлі вето Угорщини щодо вступу України
11:54
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
За останній місяць ворог частіше почав використовувати броньовану техніку на Покровському напрямку, - штаб-сержант 117-ОВМБр Вовк
11:33
Огляд
міжнародний огляд
Путін і Трамп занурюють світ у нову небезпечну ядерну еру, а війна стає відеогрою. Акценти світових ЗМІ 1 листопада
11:13
Ексклюзив
Протидронні спроможності країн ЄС - флагманський проєкт: Кубілюс про ініціативу "Стіна з дронів"
10:54
Литва прапор
Литва та Росія ведуть переговори щодо продовження угоди про транзит газу до Калінінграда
10:45
Ексклюзив
окупанти в Криму
Ентузіазм росіян до мобілізації вже почав зменшуватись, - Фейгін
10:41
Оновлено
РФ вдарила балістикою по Миколаєву: загинула людина, є поранені
10:25
Марк Карні
Карні вибачився перед Трампом за телевізійну рекламу проти тарифів
10:01
OPINION
Індія готова обходити санкції Трампа
09:41
ГУР вивело з ладу нафтопровід у Московській області РФ
09:38
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 листопада: на Чернігівщині є поранені, на Дніпровщині горів навчальний заклад
09:28
Ексклюзив
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Особливої загрози не несе: авіаексперт Романенко про російську крилату ракету 9M729
09:09
На початку 2026 року розпочне діяльність Український фонд культурної спадщини, — Мінкульт
09:03
Фільми про Білий дім
Білий дім обмежив доступ журналістів до низки кабінетів
08:19
Огляд
Карта бойових дій за 25-31 жовтня
Карта бойових дій за період 25-31 жовтня: битва за Покровськ і Мирноград може вплинути на хід війни
08:14
Оновлено
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 157 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
Оновлено
Покровськ
У Покровську ГУР проводить десантну операцію, якою керує Буданов, – ЗМІ
08:01
OPINION
США — Китай: нам не можна бути тільки статистами
07:54
Огляд
відстрочка
У ТЦК йти не потрібно: як змінились правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації з 1 листопада
07:37
Ford, форд
Ford відкликає понад 79 тис. автомобілів у США через несправності дверей та світлової панелі
07:26
Огляд
Бандера і виноград, життя після перемоги та ШІ в кам’яному віці – 5 книг про історію повсякдення
07:14
дрон
Аеропорт Берліна призупиняв роботу через появу невідомого безпілотника
06:43
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 900 військових, 9 артсистем і 6 танків
06:36
Джон Реткліфф
Очільник ЦРУ Реткліфф провів таємні переговори з посадовцями ЄС щодо обміну розвідданими, - Politico
00:20
Болгарія
Болгарія призупинила експорт палива в ЄС через санкції проти "Лукойлу"
2025, п'ятниця
31 жовтня
23:40
фейк, фейки
Журналіст німецького Bild опублікував лист-запрошення росіян відвідати Покровськ і Купʼянськ
23:15
Оновлено
Трамп
Трамп заперечує, що погодив удари по військових обʼєктах Венесуели
22:55
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада достроково виділяє $10 млн на ремонт української енергетичної інфраструктури
22:42
Ексклюзив
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Банкова хотіла знайти цапа відбуйвала, а по суті - вирощує людину на посаду у поствоєнному уряді: журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Кудрицького
22:14
Роман Насіров
Екскерівника Державної фіскальної служби Насірова засудили до 6 років вʼязниці
21:44
Ексклюзив
шахед
Російські провокації з дронами продемонстрували кілька важливих речей, – єврокомісар Кубілюс
21:31
Володимир Кудрицький з родиною
"Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО
21:12
Ексклюзив
Цифри вас вразять: авіаексперт Романенко про збільшення ворожих ударів балістикою по Україні у жовтні
21:08
Гурт "ДахаБраха" презентують кліп на нову версію легендарної пісні "Козак", яка вперше побачила світ 2014-го року
20:49
На кордоні Литви й Білорусі застрягли близько 2 тис. вантажівок
20:35
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Фейгін пояснив, що змусить Путіна погодитися вести серйозні мирні переговори
20:34
свічка
Помер голова Світового Пласту Мирон Спольський
20:23
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
У Туреччині 11 людей засудили до довічного ув'язнення через масштабну пожежу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV