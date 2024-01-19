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OPINION

Де має бути Залужний зі Шапталою

Олексій Петров
19 січня, 2024 п'ятниця
10:00
Погляд Олексій Петров

Люди, які керують діями всієї армії, мусять бути на своєму робочому місці, себто командному пункті

Коли по Хрещатику їхала бойова техніка, зокрема ЗРК "Бук", або "С-300", обовʼязково знаходились фахові істерички, які волали так, аж з трусів вистрибувати… "Ааа дееееее отакое всьо напередку"? І потім обовʼязково щось про голих та босих сонечок, яким терміново потрібні "берцы-аблегчьонки".

Люди, хто відрізняє зенітно-ракетний комплекс від комбайна, почувши таке, мовчки крутили пальцем біля скроні. А ні, не мовчки. Потім ще додавали армійською мовою, "Ви що? Йобн*лись з Говерли? Якій зеерка на передовій? Його ж спалять одразу нах*й! Взагалі ума немає"?

Я до чого? Депутат Верховної Ради від правлячої політичної партії Слуга народу разом із кураторами, атакуючи вище військове керівництво ЗСУ, придумали простий напрямок атаки. Намагається вкидати в інформаційний простір тезу, що от бачите, Залужний на багатьох фото і відео в укритті на командному пункті.

Дослівно… "Це фото з Муженком в бункері Залужного) сидів там постійно" (с)

Що я можу сказати? Напрямок атаки вибраний невипадково. Мудрому наріду, який дуже переживає за Горпину Тунбасевич, можна згодовувати будь-яку інформаційну їжу. Будь-яку! А таку тим паче!

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І все ж таки… Ми або розумніймо, або граблі на землі, викладені колом, це єдине, чого ми варті. Коли під час запеклих бойових дій, на самісінькій передовій зʼявляється комбриг, то чітко можна сказати, "Все! Нам пиз*а!". Бо або у полковника дах поїхав, що він приперся на передову де йде бій, штурмові групи окупантів і таке всяке, або воювати більше нема кому. Командир бригади, це як капітан середнього судна, який стоїть на мостику і керує командою корабля. Це так просто зрозуміти й водночас так важко. Ну, прибіг він на взводний опорний пункт, а тут прилетіла міна і все. Комбрига немає. Хто керуватиме діями бригади? Не, є перший заступник. Є ще начальник штабу. І вони звичайно ж мо… Стоп! А якого хе*а вони теж не на передку, як того вимагає мудрий нарід? І бригада посипалась. А це тисячі людей. Солдатів, сержантів, офіцерів. Втрата управління найстрашніше, що може статися із бригадою або батальйоном.

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Продовжувати? Це ж яким треба бути йоб… випускником Трускавецького університету околовсяческих наук, щоби закидати Головнокомандувачу або начальнику Генерального штабу те, що вони працюють на командних пунктах? А де, бл*дь, вони мусять бути? На лижах в Буковелі кататися чи в тамтешній колибі горілку ковтати, як хтось робив напередодні вторгнення? Або скакати попереду на білому коняці? Фільмів про Чапаєва передивились? Люди, які керують діями всієї армії, мусять бути на своєму робочому місці, себто командному пункті, куди надходить уся без виключень інформація. Від бригад та угрупувань. Від розвідки. Космічної, агентурної, воєнної й ще хр*н знає якої. Там, де приймаються тактичні та стратегічні рішення.

Ні, ну щоби порадувати деяких навіжених, Валерій Залужний обов’язково мусить посидіти добу на передовій. Разом із НГШ Сергієм Шапталою. "А хто буде керувати діями ЗСУ в цей час?", спитаєте ви! Та звідкіля я знаю…

"Ключи могу передать Швондеру, пусть он оперирует". (с)

Джерело

Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Україна
політика
Війна з Росією
Валерій Залужний
Мар'яна Безугла
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