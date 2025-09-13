Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Донецька область - пріоритет: окупанти намагаються активізувати наступ, ЗСУ дають відсіч
OPINION

Донецька область - пріоритет: окупанти намагаються активізувати наступ, ЗСУ дають відсіч

Дмитро Снєгирьов
13 вересня, 2025 субота
06:41
Погляд

Сили оборони України контролюють понад третину території Донецької області, де розміщені важливі промислові та ресурсні об’єкти

Зміст

Станом на вересень 2025 року Сили оборони України контролюють близько 33% територій Донецької області. Це найбільші промислові агломерації — Покровська (Покровськ, Мирноград, Добропілля) і Слов’янсько-Краматорська (Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка). І контроль над цими промисловими агломераціями є стратегічним завданням російських окупантів.

Варто звернути увагу, як росіяни намагаються розв'язати питання Донеччини військово-політичним шантажем. Спочатку вони активізували бойові дії на півночі Сумської та Харківської областей, які, згідно з указом російського диктатора, не були "включені до складу" Російської Федерації. А коли цей сценарій провалився — посилили політичний тиск на Сполучені Штати та Україну, намагаючись примусити українців вивести Сили оборони з Донеччини.

Тепер поясню, чому в пріоритеті саме Донецька область. Ворога цікавлять не територія регіону чи примарний "русский мир" з російськомовним населенням, а виключно контроль над корисними копалинами. Запеклі бої в Покровському районі були пов'язані, в першу чергу, з намаганнями росіян взяти під контроль родовища корисних копалин. У населеному пункті Шевченко – найбільші поклади літію в Європі, а у Котлиному – родовище коксівного вугілля. Без коксівного вугілля українська металургія зіткнеться із серйозними проблемами. За оцінками спеціалістів, виробництво сталі в Україні може впасти з 6,5 млн до 2,5 млн тон на рік. А це загроза соціальної напруги передусім на підконтрольних територіях Запорізької та Дніпропетровської областей.

Зараз на Донецькому фронті спостерігається передислокація підрозділів російської армії. І це відбувається на тлі заяви Путіна про те, що якщо Україна не погодиться на фактичний російський ультиматум про виведення підрозділів СОУ з Донецької області, то вони це вирішуватимуть військовим шляхом.
Тобто Путін дає чітко зрозуміти, що стратегічним завданням є встановлення контролю над усією територією Донецької області. Саме з цим пов’язана передислокація назад на Покровський фронт підрозділів 155-ї бригади морської піхоти з Курського напрямку. Нагадаю, що до початку Курської наступальної операції ЗСУ підрозділи 155-ї російської бригади були зосереджені саме на Покровському напрямку. І тільки після просування Сил оборони України вглиб російської території ці підрозділи були перекинуті в Курську область.

Покровський напрямок важливий для росіян навіть не з військової, а з політичної складової. Вихід до адміністративних кордонів з Дніпропетровською областю буде використаний як елемент військово-політичного тиску на українське керівництво у вигляді погрози масштабування театру бойових дій.

Після того як окупанти встановили контроль над трасою Покровськ-Константинівка, саме Костянтинівка стала одним з основних їхніх напрямків наступу. 
Ситуація погіршується тим, що в напрямку міста росіяни контролюють панівні висоти, адже Костянтинівка знаходиться в низині. Це створює серйозні проблеми як для місцевих мешканців, так і для Сил оборони. Тому що ворог, на жаль, має можливості тримати під вогневим контролем тилові локації української армії та все місто. Росіяни там можуть використовувати навіть ствольну артилерію. І удар по Костянтинівці 3 вересня, який призвів до жертв серед цивільного населення, підтверджує використання ворогом такої артилерії.

У Костянтинівці вже фактично створена загроза оперативного оточення — окупанти там просунулися з трьох боків.

На Торецькому напрямку окупанти взяли під контроль панівні висоти та мають тактичні успіхи в районі Дилієвок. Це створює передумови для подальшого просування окупантів у напрямку Костянтинівки на відстань приблизно до 7 кілометрів.

На Часовоярському напрямку склалася аналогічна ситуація з панівними висотами, як і на Торецькому. Наразі окупанти намагаються розв'язати питання встановлення повного контролю над Часовим Яром. Причому Часів Яр – ключі не лише до Костянтинівки та Дружківки, а й усієї агломерації.

Фіксується різка активізація на Лиманському напрямку. Сіверськ – це фактично східний фланг Слов'янсько-Краматорської агломерації. Просування в бік Сіверська (окупантам до міста вже максимум 1,5 кілометра) створює загрозу флангового охоплення Сил оборони України. Основне завдання дій окупаційних військ в даному районі — це спробувати до кінця 2025 року взяти під контроль цю агломерацію.

Не залишать вони й Покровський та суміжний Новопавлівський напрямки, де будуть намагатися все-таки вийти до адмінкордонів Дніпропетровської області.
Нагадаю, в серпні Сили оборони України на Покровському напрямку втратили 5 кв. км. І водночас змогли відновити контроль над територією у 26 кв. км.
Звертаю увагу, що не тільки на Покровському напрямку СОУ повертають тимчасово окуповані території.

Так, наприклад, 24 серпня, Збройні сили України взяли під контроль селище Новомихайлівка (Донецька область). Відео успішної  операції опублікували в Головному управлінні розвідки. 

"ГУР і Третій корпус повертають території: Новомихайлівка під контролем українських сил! Успішну наступальну операцію проведено силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу "Артан", і 2-го штурмбату Третьої штурмової бригади. Підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка Донецької області", – йдеться у повідомленні ГУР МОУ.

Уточнюється, противник втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Крім того, підрозділи СОУ провели успішні контрнаступальні дії і деокупували ще три населених пункти Донецької області. Під контроль України повернулися села Михайлівка, Зелений Гай та Володимирівка.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
Військові новини
Читайте також:
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Автор Віталій Бесараб
9 вересня, 2025 вiвторок
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
Автор Віталій Портников
12 вересня, 2025 п'ятниця
Вбивство Кірка відкрило для Дональда Трампа кілька шляхів
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
12 вересня, 2025 п'ятниця
Страх перед Путіним є сильнішим, ніж інстинкт самозбереження для європейців, - Портников
Київ
+14.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
13 вересня
08:14
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 183 бої: найгарячіше було на Покровському напрямку
08:00
Огляд
"Побачити" сцену на дотик: як театр стає доступним для незрячих глядачів
07:57
OPINION
Страх перед Росією у НАТО - набагато серйозніший, ніж здоровий глузд
07:51
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 950 військових, 39 артсистем і 4 танки
07:35
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Ми можемо бути вимушені розпочати справжню війну в Москві, - пастор і політик Бернс
07:29
Партизани розвідали оборонний завод у Смоленській області РФ, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні
07:15
Огляд
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Карта бойових дій за період 6-13 вересня: чорна діра під Добропіллям і криза зс РФ на Новопавлівському фронті
07:08
землетрус
Землетрус магнітудою 7,1 стався біля східного узбережжя Камчатки
06:43
Україна Польща
Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям: деталі
06:06
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: куди рухаються дрони
00:43
Прапор США
США запропонують країнам G7 створити правовий механізм для конфіскації заморожених активів РФ, - Bloomberg
2025, п'ятниця
12 вересня
23:47
Рубіжне
Волонтери евакуювали з Рубіжного на Донеччині останнього жителя
22:41
Куп'янськ
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
22:30
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп чітко дав зрозуміти: його терпіння щодо Путіна вичерпане, - пастор і політик Бернс
22:20
гриби
Погода на вихідні: прогноз від Наталки Діденко
22:09
санкції проти Росії
Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти Росії
21:48
мобільний зв'язок
Генштаб не виключає можливості відключень інтернету під час тривоги, - ЗМІ
21:15
Зеленський
"Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана ": Зеленський провів Ставку
21:12
Ексклюзив
ЄС ППО
Це не тест і не провокація: Чалий про російські дрони в повітряному просторі Польщі
20:55
Оновлено
Принц Гаррі прибув до Києва
Принц Гаррі приїхав до Києва з неанонсованим візитом та зустрівся з українськими ветеранами
20:45
У Дії попередили про тимчасове призупинення роботи послуги єВідновлення
20:32
Ексклюзив
Віталій Портников
У РФ вважають, що частина країн НАТО має бути паралізована страхом і увійти до її сфери впливу, - Портников
20:30
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Кожен злочин РФ переконує мене, що Трамп має рацію у своїх діях, - пастор і політик Бернс
20:17
Ексклюзив
Вакцина від коронавірусу
У Києві почали більше вакцинуватися від COVID-19, - головний санлікар міста
20:11
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави без ХАМАСу
20:10
OpenAI
У Непалі після повалення уряду зумери використовують ChatGPT, аби обрати нового лідера, - The Times
19:58
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
19:43
жінки ЗСУ
Вперше контракт "18-24" підписали дівчата, - Генштаб
19:35
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський: аби знищити 800 російських "шахедів", потрібно 1,6 тис. перехоплювачів
19:19
Ексклюзив
Радослав Сікорський
Сікорський закликав країни ЄС обмежити пересування російських дипломатів в Шенгенській зоні
19:17
Ексклюзив
Сергій Згурець
Важлива битва цього року: Згурець про ситуацію на Покровському напрямку
19:09
Огляд
соя
Збитки на мільйони доларів: чому закон про мита заблокував експорт ріпаку і сої з України
18:58
Марк Рютте
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного кордону Європи, - Рютте
18:42
ДСНС спільно з S.T.A.L.K.E.R. 2 запустили спецпроєкт, де герой гри Скіф демонструє базові правила мінної безпеки
18:20
Аналітика
Тарифи на електроенергію
В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги: коли і на скільки може подорожчати електрика та газ
18:15
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Якщо в питанні війни станеться ескалація, США та партнери будуть вимушені застосувати міць американських ЗС, - пастор і політик Бернс
18:09
Ексклюзив
обстріл, ППО
Через 2-4 доби можемо опинитися в ситуації, коли не 23, а вже 50 БПЛА до нас залітає, - польський дипломат Ціхоцький
18:08
Аналітика
Випробування крилатої ракети "Фламінго"
Невідомі виробники відомої зброї, або як стартапи впливають на долю сучасних воєн
18:05
Оновлено
Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Британії Купер: обговорили кроки в межах Коаліції охочих та гарантії безпеки
17:56
Зеленський - Келлог
"Я готовий надати громадянство, квартиру": Зеленський заявив, що Келлог є не гіршим ППО, ніж Patriot
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV