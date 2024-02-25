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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Довга війна стає довшою

Віктор Андрусів
25 лютого, 2024 неділя
10:07
Погляд Віктор Андрусів

Усе це стало можливим завдяки тому, що російська влада активно вивчала свої помилки. Водночас цього не можна сказати про Захід

Оглядаючись на ці два роки війни, я виділив декілька системних помилок, які потребують негайного виправлення заради відновлення глобальної безпеки та миру.

"Це війна України та Росії”. Одна з поширених помилок — це говорити про війну між Україною і Росією. Але правда полягає в тому, що це війна за новий глобальний порядок. Путін, перед тим як вдертися в Україну, вимагав від НАТО припинити розширення і повернутись на кордони 1997 року. Разом зі своїми поплічниками по "осі зла” Іраном і Китаєм він проголошував мультиполярний світ і вимагав визнавати їхнє право на захоплення суверенних держав.

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Дуже важливо пояснити в західних суспільствах, що перемога Путіна — це не поразка України, це ще більше війн і загроз у світі.

"З Путіним можна домовитись”. Стратегія переконати Путіна відмовитись від його планів провалилась. Путін не піде на жодну угоду, в якій він не буде переможцем. Він пішов на такі значні людські втрати, які може виправдати тільки його перемога. Тому єдиний спосіб зупинити його — це розбити на полі бою в Україні. Крах його людожерської стратегії остаточно поставить його в глухий кут. Для цього потрібно більше зброї для України, більше нових технологій. Адже за цим не тільки Путін дивиться, а й всі, хто хоче переглядати світовий порядок.

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Сила західної зброї та ЗСУ — найкращий меседж всім розв'язувати питання за столом переговорів, а не на полі бою.

"Ми не повинні провокувати Путіна наданням озброєння”. Насправді ложка дорога до обіду. З початку війни Україна отримала більшість західного озброєння. Але час отримання має значення. Можна бути абсолютно впевненим, що рішення надати Україні F-16 у 2022 році мало б зовсім інші наслідки для українського контрнаступу у 2023-му. Російська авіація тотально домінує в повітрі, і саме це стало однією з найбільших проблем військової кампанії 2023 року. Все озброєння, яке надається, має різну ціну, залежно від часу, коли воно було надане. І ціна ця оплачується життями українських воїнів.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Володимир Путін
Війна з Росією
допомога Україні
переговори з РФ
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