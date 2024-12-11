Спочатку з міжнародними партнерами погодили текст, який повністю скасовує "правки Лозового", а потім – зареєстрували інший, який залишає ключову схему уникнення відповідальності.

Причому залишити "слуги" Зеленського хочуть саме ту "правку Лозового", якою Офіс Єрмака врятував від тюрми Татарова. Піпл, переконані вони, схаває.

Відповідні поправки заступник голови фракції "слуг" Мотовиловець подав до законопроєкту №11265 (в цілому голосують наступного тижня).

Окрім лишити дірку імені Татарова, автор "зовсім випадково" зробив "помилку" в іншій ключовій правці. Ми знайшли "описку" в номері статті, що в підсумку залишає "правки Лозового" неушкодженими в принципі. Читайте також: Колаборанти з Офісу допомагають підірвати західну допомогу Україні

Черговий "технічний рикошет", як віцепремʼєрка Стефанишина назвала минулий кидок міжнародників – зі знищенням конфіскації для топкорупціонерів (про угоди зі слідством).

А робиться це все для того, щоб зберегти ключові схеми злиття топкорупційних справ. Ті, якими раніше закрили справу Татарова, а також намагалися закрити справи ОАСКу, спільників ексголови ФДМУ Сенниченка, екснардепа Микитася та інших.

Уявіть собі здивування МВФ, коли корупційні справи в Україні продовжать з легкістю закривати. Хоча Іонушас/Татаров/Стефанишина зуб даватимуть — що всі-всі "правки Лозового" скасовані.

Як Зеленський та Єрмак будуть пояснювати це міжнародним партнерам — теж хороше питання.