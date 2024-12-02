Колаборанти з Офісу допомагають підірвати західну допомогу Україні
Цього парламентського тижня "слуги" збираються двічі намахати МВФ і один раз ЄС (а значить влупити по західній допомозі для України)
1. Замість повністю вбити "правки Лозового" – лишають ключову схему відмазування ТОПкорумпантів – саме ту, якою Офіс Єрмака відмазав Татарова.
2. Замість створити незалежний Вищий адмінсуд – пробують реінкарнувати ОАСК – нівелюючи роль міжнародників при обранні суддів.
3. Замість відновити раніше вбиту Радою конфіскацію майна ТОПкорумпантів (за угодами) – валять журналістів-розслідувачів та їхні джерела. 8 років тюрми за інформації з реєстрів про перетин можновладцями кордону та розкішне майно.
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Два перші пункти – вимоги МВФ, третій – ЄС, які наша влада погодила з партнерами, а потім їх показово кидає. Детальніше по двох перших пунктах розпишу сьогодні.
Колаборантська частина ОП робить усе, щоб допомогти ворогу підірвати західну допомогу Україні. Треба визнати – вони вибрали для цього ідеальний момент.
Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.
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