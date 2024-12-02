1. Замість повністю вбити "правки Лозового" – лишають ключову схему відмазування ТОПкорумпантів – саме ту, якою Офіс Єрмака відмазав Татарова.

3. Замість відновити раніше вбиту Радою конфіскацію майна ТОПкорумпантів (за угодами) – валять журналістів-розслідувачів та їхні джерела. 8 років тюрми за інформації з реєстрів про перетин можновладцями кордону та розкішне майно.

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