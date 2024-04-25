Дуже дорогий для кожного з нас "Єдиний телемарафон"
Одна з причин спротиву окремих американських політиків і цілих груп утвердженню великих витрат американського бюджету на Україну — регулярні звіти Держдепу
Корупція — це окремий вектор.
Але свіжий звіт про стан прав людини в Україні знов, вкотре вже зафіксував порушення конституційного права українців на отримання правдивої інформації, порушення права на свободу слова.
Так, це все — про дуже, дуже дорогий для кожного з нас "Єдиний телемарафон". Держдеп повідомляє конгресменів, що в телемарафоні представлена тільки одна — провладна — думка, що спікери підбираються тільки проурядові, що послідовно застосовується цензура... І заперечити ж нема чого — так все і є. Свідок — кожен з нас, кожен глядач.
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Звісно, Держдеп не включив до переліку претензій обов'язковий щодня натовп "хороших русскіх" в етері. І величезний відсоток російської мови на добу мовлення. Бо це не його сфера інтересу в плані дотримання прав людини. Не згадано і чимдалі ближчий до плінтуса рівень довіри, і при тому стабільно високий обсяг витрат з дефіцитного бюджету (тобто, частково це американські платники податків фінансують нашу жорстко цензуровану провладну пропаганду). Бо це так само не про права людини. Але то вже таке.
Насправді причин прикрити лавочку і без звітів Держдепу не бракує вже років два. Але хто ж їх зачепить?..
А ми й далі обурюватимемось, чого це американці так опираються фінансуванню України...
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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