Корупція — це окремий вектор.

Але свіжий звіт про стан прав людини в Україні знов, вкотре вже зафіксував порушення конституційного права українців на отримання правдивої інформації, порушення права на свободу слова.

Так, це все — про дуже, дуже дорогий для кожного з нас "Єдиний телемарафон". Держдеп повідомляє конгресменів, що в телемарафоні представлена тільки одна — провладна — думка, що спікери підбираються тільки проурядові, що послідовно застосовується цензура... І заперечити ж нема чого — так все і є. Свідок — кожен з нас, кожен глядач.

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Звісно, Держдеп не включив до переліку претензій обов'язковий щодня натовп "хороших русскіх" в етері. І величезний відсоток російської мови на добу мовлення. Бо це не його сфера інтересу в плані дотримання прав людини. Не згадано і чимдалі ближчий до плінтуса рівень довіри, і при тому стабільно високий обсяг витрат з дефіцитного бюджету (тобто, частково це американські платники податків фінансують нашу жорстко цензуровану провладну пропаганду). Бо це так само не про права людини. Але то вже таке.

Насправді причин прикрити лавочку і без звітів Держдепу не бракує вже років два. Але хто ж їх зачепить?..

А ми й далі обурюватимемось, чого це американці так опираються фінансуванню України...

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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