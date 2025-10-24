А там, де у миру немає шансу, — говорить лише стихія війни, що живе в логіці зростання, масштабування і наростання.

Там, де локальну війну ведуть до недієвого і формального миру, в якому прошита очевидна перспектива нової війни, відсутній сенс його досягнення. Навіщо цю війну випробовувати ризиковою перервою, якщо її можна не зупиняти? Читайте також: "Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни