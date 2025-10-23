Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд "Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни
OPINION

"Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни

Валерій Пекар
23 жовтня, 2025 четвер
10:02
Погляд

Щоб читати новини, не зачаровуючись і не розчаровуючись, варто знати систему координат, в якій відбуваються поточні події

Зміст

Наша система координат на малюнку.

фото: Facebook Валерія Пекаря

З цього випливає, що у нас лише два ймовірних сценарії — "Перемога бджіл над ведмедем" та "Гнила угода".

Сценарій "Перемога і сталий мир" малоймовірний і залежить не від нас: щоб він реалізувався, потрібно, аби США кардинально поміняли свою політику й поновили свої зобов'язання стосовно Європи. Цього не варто очікувати, бо американська політика загалом сформована довгими трендами (посилання у другому коментарі), так само як і американська політика щодо Росії (посилання у третьому коментарі).

Аналогічно, малоймовірним є сценарій "Глобальний ДНР". Для цього треба, щоб Росії вдалося або кардинально прорвати фронт, або радикально розколоти українське суспільство, врешті захопивши Київ та посадивши тут Медведчука чи Януковича. Підстав для захоплення Києва тепер не передбачається жодних.

Так само нереальним є сценарій "Повтор 1917-1921", самовбивчий для Європи: заплатити українським суверенітетом, щоб Росія не чіпала Європу. Я не кажу "дурних нема", бо вони є, але їх невпливова меншість.

Отже, в нас лише три ймовірних сценарії. А насправді два, бо "Нестійка рівновага" аж надто нестійка та швидко переходить або ліворуч, або праворуч, або вгору. ("Нестійка рівновага" — це підписання угоди в умовах, коли жодна угода нічого не варта і її ніхто не збирається виконувати, тож це ненадовго).

Читайте також: Чи вимагав Трамп віддати Путіну весь Донбас?

Тепер розберімось з двома ймовірними сценаріями. 

Бджоли перемагають ведмедя попри байдужість США шляхом трьох факторів: українська інноваційність і стійкість, європейська коаліція рішучих, слабкість російської економіки. 

Всі передумови є, але щоб втілити цей сценарій, нам потрібні термінові суттєві зміни в усіх сферах життя: в управління Силами оборони, в економіці, в державній службі тощо. Маємо всі шанси стати вуликом бджіл (тому цей сценарій залишається ймовірним), але я не бачу в політичних еліт особливого настрою щось змінювати. 

Тож залишається найбільш імовірний сценарій "Гнила угода". Він є інерційним сценарієм, тобто таким, що втілюється інерційним ходом, самотоком, в умовах, коли всі ключові гравці роблять все те саме, що й завжди. 

Тут важливим фактором є умови "Гнилої угоди": чи вона включає неприйнятні для України речі, як-от офіційне визнання окупованих територій російськими, обмеження Сил оборони, повернення в Україну російської агентури тощо, а чи просто маємо заморожений конфлікт без неприйнятних умов. Ми мусимо наполягати на м’якій угоді й відкидати умови жорсткої (кажуть, саме це сталося під час останньої українсько-американської зустрічі).

Ось такий сценарний простір, тож не варто зачаровуватися словами Трампа, щоб потім розчаровуватися черговий раз (здається, вже восьмий?). США не стануть друзями України, принаймні в цьому політичному циклі (а скоріш за все, й у наступному, під час президентства Венса), бо Україна  заважає США реалізувати дві головні стратегічні цілі — зберегти Росію від колапсу, щоб її не забрав Китай, та послабити Європу

Так само США не стануть і ворогами України, адже критична маса виборців нинішньої адміністрації підтримує Україну, бо ж ми Давид проти Голіафа. 

Читайте також: Путін живе у концепті "неоялтинського обміну"

Іншими словами, не варто очікувати жодних змін американської політики — натомість будуть регулярні зміни американської риторики, які розгойдуватимуть тих із нас, хто захоче влізти на ці емоційні гойдалки. Не раджу.

Що нам робити? Війна перейшла в ту фазу, коли все більшій кількості людей стає очевидним, що вона не триватиме вічно. Хтось посиплеться першим, хтось другим — цей другий і буде переможцем. 

Долучайтеся до оборони країни — службою, часом (волонтерством), грошима, кров’ю тощо. Не піддавайтеся на російську пропаганду, тим більше не поширюйте її (це ви точно можете зробити, навіть якщо не маєте можливості служити, волонтерити чи донатити). Так само ви можете перейти на українську й споживати українську культуру замість російської/радянської, навіть якщо нічим іншим не можете допомогти. Готуйтеся до важкої зими — тоді вона не буде важкою (і навпаки, якщо не готуватися, то буде дуже скрутно). Тримайте дах і допомагайте тримати іншим. 

Росіян більше, але в них все тримається на вертикалі, а будь-яка вертикаль врешті ламається. Нас менше, але ми горизонтальні й згуртовані, в цьому наша сила.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
США
переговори з РФ
Читайте також:
мітинг проти мера Труханова
22 жовтня, 2025 середа
Втрата громадянства як підстава припинення повноважень міського голови та утворення військової адміністрації: аналіз ситуації в Одесі від ОПОРА
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
Володимир Зеленський
Автор Марія Науменко
20 жовтня, 2025 понедiлок
Зеленський оцінив перспективи завершення війни в Україні найближчим часом
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.59
    Купівля 41.59
    Продаж 42.08
  • EUR
    Купівля 48.27
    Продаж 48.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
23 жовтня
10:14
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 23 жовтня: долар продовжує дорожчати
09:53
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
"Людина у формі забрала розблокований телефон, після чого підійшли з ДБР", - Кудрицький про обшуки
09:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Санкції США проти російських нафтових гігантів викликали шок у Китаї, а РФ шпигує за підводними човнами НАТО за допомогою західних технології. Акценти світових ЗМІ 23 жовтня
09:44
Оновлено
санкції проти Росії
Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ
09:19
Марко Рубіо
США все ще хочуть зустрітися з РФ попри введення санкцій проти нафтових компаній, - Рубіо
09:05
Анонс
Олександр Караваєв і Віталій Буяльський, Динамо, УПЛ
"Самсунспор" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі конференцій
08:59
ППО ЗСУ
Сили ППО знешкодили 92 зі 130 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:58
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Треба, щоб відповідне бачення було загалом в уряду і у президента": Княжицький про нову очільницю Мінкульту Бережну
08:52
Анонс
Микола Матвієнко, Шахтар
"Шахтар" - "Легія": де та коли дивитись матч донеччан у Лізі конференцій
08:21
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 126 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
08:07
Оновлено
Атака дронів: на Харківщині загинув рятувальник, у Києві і на Сумщині є постраждалі та пошкодження інфраструктури
08:04
OPINION
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
07:18
Ford, форд
Ford відкликає 1,4 млн автомобілів у США через несправні камери заднього виду
06:57
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 920 військових, 24 артсистеми і 6 бронемашин
06:49
Amazon
В Amazon представили прототип розумних окулярів зі штучним інтелектом для водіїв доставки
05:50
дрон
Лондонська поліція застосовуватиме дрони для швидшого реагування на надзвичайні ситуації
05:29
Партизани "Атеш" паралізували залізничні перевезення окупантів у Чувашії
01:13
Дональд Трамп
"Я скасував зустріч": Трамп сказав, що розмови з Путіним проходять добре, проте не мають результату
00:47
санкції
"Час негайно оголосити припинення вогню": США запровадили санкції проти нафтокомпаній РФ "Роснефть" та "Лукойл"
00:04
Оновлено
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 3-го туру
2025, середа
22 жовтня
23:21
Марк Рютте
Озброєння на кілька мільярдів доларів вже відправлено до України зі США, - Рютте
22:50
Ексклюзив
Сергій Таран
Один із варіантів стратегічного тиску Трампа на Путіна - це гонка озброєнь, - політолог Таран
21:53
ремонт доріг
Кабмін додатково спрямує понад 700 млн грн на ремонт доріг у трьох областях: деталі
21:39
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Тіньовий бюджет ТЦК складає €2 млрд, - Разумков
21:30
Радослав Сікорський
Сікорський побажав Роберту "Мадяру" Бровді повністю вивести з ладу нафтопровід "Дружба"
21:23
Прапор США
Комітет сенату США схвалив законопроєкти про визнання РФ державою-спонсором тероризму та конфіскацію її заморожених активів
20:49
Оновлено
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові: загинув чоловік, є поранені
20:26
DOT-Chain
Закупівлі через цифрову систему DOT-Chain стали доступними для Нацгвардії
20:19
вакцинація
Гра в вакцинацію: як українцям доводиться "проходити квести", аби захистити своє здоров'я 
20:13
Аналітика
Україна ЄС
Чому Європа – гаманець без голосу: як Трамп і Путін хочуть вирішити долю України без ЄС
20:13
Ексклюзив
Олексій Панич
Путін вже не впевнений, що колись прийде в Україну зі своїми військами, тому так б‘є по енергетиці, - філософ Панич
20:12
Ексклюзив
Сенат США
Республіканцям для прийняття бюджету в сенаті США треба 8 голосів демократів, - професор Айзенберг
20:03
OPINION
Америка у дзеркалі Росії
19:43
електроенергія
Ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними під час цього опалювального сезону, - Свириденко
19:35
Ексклюзив
росія, санкції
За "великою російською культурою" стоять великі російські гроші, - журналістка Ситник
19:27
Кінофестиваль "Молодість" оголосив позаконкурсну програму
19:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
"Ціль так само і Костянтинівка": головний сержант бригади "Холодний Яр" пояснив, чому окупанти хочуть зайти до великих міст до холодів
19:22
Суд
Обвинувачений в організації замаху на вбивство одеських активістів Бейбутяна та Ганула отримав 14 років позбавлення волі
18:58
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
"Не просто рядові підприємства, а унікальні": військовий експерт Ступак про цілі Сил оборони на території РФ
18:52
ППО ЗСУ
Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV