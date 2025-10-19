Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Путін живе у концепті "неоялтинського обміну"
OPINION

Путін живе у концепті "неоялтинського обміну"

Олег Постернак
19 жовтня, 2025 неділя
14:01
Погляд

Є серед різних українських коментаторів тренд під час висвітлення нової ("будапештської") спроби Трампа-Путіна знайти ключ до миру категорично казати: "Та нічого не буде, розходьтесь, війна буде тривати й далі"

Зміст

У більшості випадків це продиктовано крахом попередніх спроб, які перетворили мирні програми в імітаційний міраж та дратівливу ілюзію. 

Зрештою, у такій сенсовій генетичній війні, як українсько-російська, інакшого раціонального тлумачення перспективи миру досягти важко. Та й підключається принцип: "краще бути фанатичними песимістами, ніж дурнями-оптимістами".

Цього разу може бути трохи інакше. Адже Путін, ініціювавши розмову із Білим домом, третій раз намагаючись збити крен Трампа у бік України, тепер повинен довести свою налаштованість на врегулювання певним дієвим жестом, який можна буде прочитати як сатисфакцію за попередні спроби водити Трампа за ніс, серйозність наміру миру і як плата за повернення довіри.

Тому зараз припинення вогню (обмежене, проміжне) може стати більш ймовірним сценарієм. 

Бо якщо і "будапештське побачення" виявиться яловим — Трампу прийдеться жорстко діяти у антиросійському порядку денному для уникнення нового негативного шлейфу в громадській думці. Не забуваймо, що тема Епштейна та шатдауну ввела американський політикум у серйозну міжпартійну зарубу і Трамп повинен здаватися "сильним" і "величким". 

Ефект миру в Газі скоро випорожниться і потрібен новий допінг для виборців, адже не за горами проміжна виборча боротьба за Конгрес. Тому так просто вийти з російсько-українського питання для Трампа вже важко.   

Читайте також: Зустріч Зеленського і Трампа: процес рухається, — це позитив

Скажу відверто, тема з передачею нам Tomahawk зі самого початку виглядала як гра для публічного пережовування, проте стати реальністю вона могла за дуже малої вірогідності. 

Існувало та існує безліч чисто військових, фінансових та логістичних причин, які з самого початку виключали США цих видів озброєння. Він кількісні обмеження "наземності" Tomahawk до непідйомної вартості ракет, від обслуговування до розміщення американського персоналу. Звісно, розумні люди прораховували й реакцію РФ, яка відповість озвірілою неадекватністю. По цивільних. 

Але ж ситуація із Tomahawk виглядала для РФ як загроза? Бо цими ж ракетами в колаборації з українською зброєю можна було б так швидко і масштабно відмінусувати нафтову та енергетичну інфраструктуру Росії, що ставало фактором ризику. Погодьтесь, різна справа: або економіка  повільно затухає в умовах пожежного гасіння, або різко і неконтрольовано летить в прірву з наслідками для режиму. Хоча навіть при такому розвитку подій, запас міцності кремлівського режиму залишався суттєвим на певний період. 

Читайте також: Зустріч Трампа і Зеленського. Чи можливе закінчення війни?

Так що Трамп знову проявив легковажність та безхарактерність, спитаєте? Питання не в цьому. А в його одержимості антикитайською політикою та стратегією "від'ємного Ніксона" (ставка на Москву для балансування Пекіна). 

Головний ворог Трампа — Китай. Весь курс його адміністрації буде кинутий на торговельну, геополітичну та військову протидію КНР. І Путін, пропонуючи побачення в Будапешті — майстерно грає на струнах генерального американського інтересу, продаючи крихкий натяк на спільне стримування Китаю (що РФ також стратегічно потрібно для уникнення перетворення у його сателіта). 

Путін фактично продає Трампу можливість мати сильні козирі перед зустріччю із Сі Цзіньпінем в Ґьонджу у Південній Кореї, запланованій на саміті APEC 27 жовтня – 1 листопада. Для президента США це флеш рояль в його грі проти Сі

Читайте також: Для Трампа принципово, аби Путін в Будапешті сказав: "Я закінчую війну"

Але чому Будапешт? І тут чиста геополітика переходить вже у формат символічних комбінацій. 

По-перше, угода Трампа і Путіна в столиці Угорщині автоматично буде сприйнята із відсиланням до "Будапештського меморандуму" 1994 року — символу обману, нікчемності та кон'юнктурності зобов'язань Росії та США щодо України. Громадська думка через асоціативність із "Будапештом-1" автоматично підхопить тренд критики цих домовленостей, що і потрібно Путіну, який через потяг до історичних аналогій досягне сприйняття зустрічі як свою чергову "перемогу", навіть якщо вони будуть передбачати більшу поступливість Росії. Російській аудиторії Путін зможе продати компромісність як формалізм, адже РФ в 1994 р. теж зобов'язалась поважати український територіальний суверенітет, але у 2014 нахабно "забрала своє слово". Так само може бути і з новою домовленістю.

По-друге, Угорщина стане третьою країною-учасницею Римського статуту після Монголії та Таджикистану, яка не виконає зобов'язання арештувати Путіна. А той смачно витре ноги об Міжнародний кримінальний суд та загалом міжнародну юстицію. Це буде великий бенефіс Путіна в його бажанні показати себе вищим за правову систему і зробить він це ще й в одній з країн ЄС, яким він виставить немічним  і нездатним в захисті цінностей та правил. 

По-третє, Трамп і Путін створюють для Орбана привід для передвиборчого екстазу і вирівнювання електоральних можливостей. Наразі орбанівський Fidesz відстає від опозиційної Tisza на 10%. Орбану потрібне свіже позиціювання і тут виявляється блискуча нагода: угорський прем'єр, який приносить мир в Європу, приймаючи друга Трампа і забезпечивши прихильність Путіна. 

Трамп прямо підтримав Орбана у своїх коментарях і це має своє пояснення. Штатам орбанівська Угорщина потрібна як  черв'як, який дозволить впливати на Брюссель та у потрібний момент блокувати геополітичну суб'єктність ЄС. Для Путіна Орбан — спосіб дезорганізації ЄС, створення проблем на шляху до євроінтеграції України, Молдови та інших країн, поширення проросійських наративів.    

І останнє. Путін продовжує жити в концепті "неоялтинського обміну". Він від Трампа хоче розподілу сфер впливу: Україна — в зону інтересів РФ, Європа — в зону інтересів США. Будапешт постає уявним контурним кордоном цього розмежування, також собі "серединною" країною, що балансує Схід та Захід. Путін, зустрічаючись із Трампом щодо долі європейської України на території Європейського Союзу, демонструє десуб'єктивізацію ЄС, виходить із міжнародної ізоляції на Заході через "задню точку" Європи.

Джерело

Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
політика
Володимир Путін
Угорщина
Війна з Росією
Дональд Трамп
Віктор Орбан
США
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
Дипломатія
Читайте також:
Молитва перед іконами у храмі
Автор Адріана Муллаянова
18 жовтня, 2025 субота
У Черкасах дві церкви досі залишаються під контролем Московського патріархату, - капелан
Микола Трофименко
Автор Тетяна Яворська
18 жовтня, 2025 субота
"Наше завдання – створити ефективну мережу закладів освіти, а не утримувати будівлі, столи й стільці", – заступник міністра освіти Микола Трофименко
Автор Марія Науменко
18 жовтня, 2025 субота
Зустріч між Трампом та Путіним у Будапешті: в Air Live розповіли, яким маршрутом літак президент РФ полетить до Угорщини
Київ
+6.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
19 жовтня
17:01
БПЛА, шахед, дрон
Росіяни ввечері 19 жовтня запустили ударні дрони по України: куди вони рухаються
17:00
Ексклюзив
посол ЄС в Україні Катаріна Матернова
"Ми не втрачаємо час": посолка ЄС Матернова про євроінтеграцію України
16:48
Василій Марзоєв. Фото з відкритих джерел
На Запоріжжі ліквідовано сина російського генерала Марзоєва, який керував окупацією Херсонщини та вбивав цивільних у Херсоні
16:27
Перший сніг на Київщині (19.10.2025)
На Київщині випав перший сніг
16:19
Ексклюзив
Катаріна Матернова
Спроможність українців рухатися далі - це те, що мене вражає, - посолка ЄС в Україні Матернова
16:13
Будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі. Фото з Instagram Олександра Калинського
Окупанти зруйнували будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі
16:02
OPINION
Авторитет Путіна вже не достатній
15:39
художній музей Лувр
Злочинці пограбували Лувр: поцупили діадему Жозефіни і коштовності Наполеона
15:29
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
15:01
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Колос" поступився "ЛНЗ". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
14:57
На Одещині військовий напідпитку на смерть збив автівкою пенсіонерку на пішохідному переході, - ЗМІ
14:45
Трамп опублікував згенероване ШІ відео, на якому він з літака обливає багнюкою учасників протесту "Ні королям"
14:44
Понад 60% німців не підтримують соцвиплати біженцям з України та виступають за повернення додому чоловіків призовного віку: опитування INSA
14:33
Оновлено
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Удари українських БПЛА по Росії: пошкоджено найбільший у світі газопереробний завод в Оренбурзі, який припинив отримувати газ із Казахстану, та вкотре НПЗ у Новокуйбишевську
14:28
атака дронами, шахед, герань
Російський дрон вбив літнього чоловіка на Херсонщині
14:18
Оновлено
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
Організатори "Ні королям" стверджують, що на акцію протесту проти політики Трампа вийшло близько 7 млн людей
13:48
Ексклюзив
Афіпський НПЗ у Краснодарському краї
Важко зафіксувати для медійного простору всі ураження об’єктів на території Росії, - Defense Express
13:47
Огляд
Сергій Васильківський
Живопис, що дихає степом: 171 рік тому народився Сергій Васильківський – митець українського світу
13:44
Олексій Лень
Українського баскетболіста Олексія Леня відрахували з клубу НБА "Нью-Йорк Нікс"
13:16
хмарна погода, хмари
Наталка Діденко: наступні два дні — найхолодніші, але з вівторка прийде потепління
13:11
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Ми маємо напрацьовувати контраргументи на тези росіян під час перемовин, - керівник ЦВО Андрющенко
12:48
Огляд
міжнародний огляд
Пісторіус заговорив про відновлення призову чоловіків у Німеччині, а Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною. Акценти світових ЗМІ 19 жовтня
12:05
атака на Львів
Партизани "Атеш" знищили вузол координації російських військ у Брянській області
12:01
OPINION
Будапештське рандеву Путіна і Трампа: похорон Римського статуту
11:51
Володимир Зеленський
За тиждень Росія запустила по Україні понад 3270 ударних дронів, 1370 КАБів і майже 50 ракет, - Зеленський
11:40
Китай та США
Китай заявив, що має "неспростовні докази" кібератак з боку США на китайську держустанову
11:29
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни намагаються перерозподілити свої сили, - у бригаді НГУ "Хартія" розповіли про ситуацію на Харківському напрямку
11:24
Республіка Сербська призначила Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою, підтвердивши відставку Додіка
10:46
Мета - виховати слухняного громадянина: ЦПД заявляє, що в РФ переписують "під пропаганду" підручники з мови та літератури
10:29
Іран
Іран оголосив про розірвання ядерної угоди 2015 року
10:00
OPINION
Трампу начхати на усі нюанси, йому потрібна "зупинка війни"
09:26
Афганістан і Пакистан домовилися про припинення вогню після тижня прикордонних зіткнень
09:05
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 223 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:51
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 40 із 62 ворожих безпілотників
08:33
Оновлено
Росія атакували Україну дронами в ніч на 19 жовтня: на Дніпровщині є поранені
08:30
Ексклюзив
Віталій Портников
В Одесі на наступних мерських виборах оберуть "продовження" Труханова, - Портников
08:04
У віці 48 років помер бас-гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс
08:02
OPINION
Чим більше шкоди зазнає Росія — тим менше хочуть їй допомагати
07:34
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, 3 бронемашини і 1000 військових
07:15
Політика в мундирі: найвідоміші випадки, коли військові ставали визначними державними діячами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV