"Дюна": Які уроки з фільму мав би взяти Захід
У тому непевному майбутньому, в яке провалюється світ, саме ми можемо бути вартовими свободи та демократії
Перед від’їздом на фронт встиг на прем’єру "Дюни". Фільм однозначно вартий перегляду, але книга варта читання більше. Там є моменти, які фільм не розкриває. І один з них цікаво перегукується з нами.
Фільм не пояснює хто такі сардаукари - воїни імператора. Насправді саме на них трималась його влада. Це були воїни з планети в’язнів, де виживав 1 з 10. До появи фріменів саме вони були найсильнішою армією у всесвіті. Однак, умови в яких виростали фрімени були ще складніші та жорсткіші, що зробило їх значно сильнішими за сардаукарів.
Захід все ще не розуміє, що в Україні зараз формується одна з найсильніших армій демократичного світу.
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У тому непевному майбутньому, в яке провалюється світ, саме ми можемо бути вартовими свободи та демократії. Враховуючи передовий досвід ведення війни, неймовірну стійкість і характер наших збройних сил — Захід зможе протиставити серйозну потугу коаліції зла РФ — Іран — Китай. Зрештою, саме слабкість Заходу і не бажання воювати провокує Путіна.
Але ... ми третій рік показуємо, що можемо бити російську “доблесну” армію, і третій рік змушені випрошувати зброю для цього...
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
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