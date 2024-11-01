Значно пізніше світ дізнався, що КДБ мало прямі контакти з Бобом Кеннеді і ядерна риторика грала на руку Джону Кеннеді. Як тепер вважається, не в останню чергу він переміг саме завдяки цій істерії.

Що було далі? Хрущов доволі відкрито говорив, що допоміг Кеннеді перемогти й вважав, що той йому зобовʼязаний. А потім, значно потім, була Карибська криза. Якщо хтось мені не вірить — почитайте книгу Сергія Плохія "Ядерне безумство".

А тепер про сьогоднішній день.

По-перше, Трамп не є кандидатом Путіна і ніколи ним не буде.

По-друге, Путіну потрібна хаотизація американської політики та розкол американського суспільства, а не перемога когось із кандидатів.

По-третє, все, що каже Трамп зараз і багато з того, що зараз каже Гарріс, 6.11.2024 занулиться.