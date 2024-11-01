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OPINION

Джон Кеннеді і ядерні випробування Росії

Вадим Денисенко
1 листопада, 2024 п'ятниця
14:06
Погляд

У далекому 1960 році Микита Хрущов розпалював ядерну істерію у світі

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Значно пізніше світ дізнався, що КДБ мало прямі контакти з Бобом Кеннеді і ядерна риторика грала на руку Джону Кеннеді. Як тепер вважається, не в останню чергу він переміг саме завдяки цій істерії. 

Що було далі? Хрущов доволі відкрито говорив, що допоміг Кеннеді перемогти й вважав, що той йому зобовʼязаний. А потім, значно потім, була Карибська криза. Якщо хтось мені не вірить — почитайте книгу Сергія Плохія "Ядерне безумство".

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А тепер про сьогоднішній день. 

По-перше, Трамп не є кандидатом Путіна і ніколи ним не буде. 

По-друге, Путіну потрібна хаотизація американської політики та розкол американського суспільства, а не перемога когось із кандидатів. 

По-третє, все, що каже Трамп зараз і багато з того, що зараз каже Гарріс, 6.11.2024 занулиться. 

6 листопада життя почнеться з майже чистої сторінки. Єдине, що буде вічним, так це чергові заяви Путіна про те, що "нас обманули". Це він говоритиме до смерті.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
Володимир Путін
ядерна зброя
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
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