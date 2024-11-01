Джон Кеннеді і ядерні випробування Росії
У далекому 1960 році Микита Хрущов розпалював ядерну істерію у світі
Значно пізніше світ дізнався, що КДБ мало прямі контакти з Бобом Кеннеді і ядерна риторика грала на руку Джону Кеннеді. Як тепер вважається, не в останню чергу він переміг саме завдяки цій істерії.
Що було далі? Хрущов доволі відкрито говорив, що допоміг Кеннеді перемогти й вважав, що той йому зобовʼязаний. А потім, значно потім, була Карибська криза. Якщо хтось мені не вірить — почитайте книгу Сергія Плохія "Ядерне безумство".
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А тепер про сьогоднішній день.
По-перше, Трамп не є кандидатом Путіна і ніколи ним не буде.
По-друге, Путіну потрібна хаотизація американської політики та розкол американського суспільства, а не перемога когось із кандидатів.
По-третє, все, що каже Трамп зараз і багато з того, що зараз каже Гарріс, 6.11.2024 занулиться.
6 листопада життя почнеться з майже чистої сторінки. Єдине, що буде вічним, так це чергові заяви Путіна про те, що "нас обманули". Це він говоритиме до смерті.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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