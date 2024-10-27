Є дві сторони внутрішнього Плану Перемоги (алілуя, що нарешті на Банковій зрозуміли необхідність не лише формули "дайте нам!", а й формули "ми зробили!"):

1. Забезпечення Збройних Сил України. У війська немає часу чекати 2-3 місяці, щоб першокурсник народив від таксиста черговий документ на 3 сторінки про зелену траву і голубе небо. Найкраще позиції про забезпечення війська виклав Петро Порошенко у програмі "Save Soldier”: кожен піхотинець має бути забезпечений якісною сучасною формою і засобами захисту згідно з новими вимогами бою, радіостанцією, детектором дронів. На кожне відділення мають бути 2-3 прилади нічного бачення та мобільна радіостанція для зв’язку з броньованими автомобілями. Усі підрозділи (взводи, роти, батальйони) та автомобілі мають бути гарантовано забезпечені РЕБ.

2. Необхідно схвалити державну програму: "50 заводів за 2 роки" і передбачити під неї фінансування. Це заводи з пошиття якісної форми та індивідуальних засобів захисту, харчування, автомобілів і вантажівок, оптики й тепловізорів, стрілецької та важкої зброї, артилерії, ракет і дронів, боєприпасів і мін, чіпів і мікроелектроніки, захищених планшетів, телефонів і радіостанцій тощо. Максимум з можливого, що потрібно для війська, має вироблятися в Україні. Ці заводи можуть бути як державні, так і змішаної форми власності, ключова умова — масове серійне виробництво. Надалі, після війни, вони стануть фундаментом нової економіки України, працюючи, у т.ч. на експорт.

Читайте також: Досить інфантилізму 3. Як це все зробити? Президент, який де-факто перебрав на себе всі повноваження, формує команди за напрямками, призначає відповідальних професійних, а не просто лояльних людей, і разом із ними несе персональну відповідальність за результат. Ці команди спільно з президентом готують покроковий план дій, з чітким графіком і етапами. Далі цей план узгоджується парламентом і урядом. За прозорістю роботи й антикорупційною складовою наглядає окремий менеджер президента, позивний Татаров, якого доведеться одразу замінити за профнепридатність на іншого, умовно Микиту, якщо Юрій Ніколов вкотре знайде сталеві яйця по 17.

4. Всі мертві державні структури, основною функцією яких є імітація роботи та самозбагачення, ліквідуються і поповнюють лави ЗСУ. До речі, в цих держструктурах є купа притомних патріотичних держслужбовців, які з радістю навчать своїх начальників — моральних інвалідів, як правильно за Батьківщину воювати й себе не шкодувати.

5. Чи є на це гроші? Обшуки на регіональному рівні й збагачення непростого народу за 2019-24 рр. дозволяють впевнено стверджувати, що готівки та біткоїнів на 50 заводів точно вистачить за умовної вартості одного заводу 10-50 млн дол. Якщо раптом НАБУ набереться сміливості, то ми легко знайдемо додаткові 10 млрд дол. навіть не залазячи в кишеню 5-6 недоторканих. Читайте також: Масова "інвалідність" прокурорів символізує системну хворобу А якщо зріжемо всі нераціональні витрати: клумби, нові дороги, кешбеки та телемарафони з доплатами кешем незрозумілим особам за дурнувату пропаганду — то й держзамовленням ці заводи забезпечимо на рік точно.

Такий План Перемоги мав бути розроблений на другому місяці повномасштабної війни, якщо не вистачило розуму до неї готуватися. Ще можна спробувати його встигнути розробити та втілити негайно, якщо дуже не хочеться виборів під час війни. А виборів же не хочеться, правда? Бо ж після них настане повна відповідальність. Розкішна можливість потягнути політичний час ще трохи потужними змінами, особливо, якщо уряд теж змінити на адекватний.