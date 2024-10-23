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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Досить інфантилізму

Сергій Фурса
23 жовтня, 2024 середа
16:00
Погляд

Інфантилізм вже дістав. У нас що, тепер обрано шлях Грузії, і ми будемо постійно рухатись у бік антизахідних настроїв і євроскептицизму?

Зміст

 Які погані західні партнери, — збивають ракети над Ізраїлем і не збивають над нами. Це подвійні стандарти, кричать у нас із кожної праски.

А з якого дива стандарти мають бути одні й ті самі? Чи підходи? Нам що, хтось винен? Нам обіцяли збивати ракети? Чи у США з Україною є такий рівень договорів, як з Ізраїлем? І це при тому, що і в Ізраїлі всі постійно бідкаються, що США їх недостатньо підтримує.

І чи важко зрозуміти, що наважитись збивати ракети над Ізраїлем легше, ніж над Україною? Ну бо там стріляють якісь моджахеди бородаті, а тут росіяни. У яких є ядерна зброя. 

І основний пріоритет цивілізованого світу – це не допустити зіткнення прямого з Росією. Бо нікому не хочеться ядерної війни. Навіть якщо її ймовірність мінімальна. Але ризики завеликі, й тому на цю ймовірність зважають. Ми б на їхньому місці мали такий самий пріоритет. 

І так, НАТО потужний блок, який забезпечує безпеку своїх членів. А не України. Тому, о диво, вони в першу чергу думають про свою безпеку. І тому ми хочемо потрапити в НАТО. Щоб наша безпека була забезпечена надійно. А замість того ми насміхаємось над НАТО, що вони сцикуни? Серйозно? То чого ж ми так туди премось? Може, тому, що вони й сильні, і розумні, і нам би хотілося бути з ними. І бувши в НАТО, ми б поводили себе так само щодо третьої країни.

То звідки ці волання?

Чи це недолуге порівняння допомоги Заходу зі співпрацею росіян з Північною Кореєю? Захід кожного року допомагає Україні на 100 млрд доларів. Без цієї допомоги ми б вже бігали по лісах в Карпатах з берданками. Або мили посуд по Європі, деінде і бідкались би на те, що знову не вийшло. Чи жили б під окупаційною адміністрацією як у Білорусі та переконували себе, що і так жити можна, і так люди живуть, зате принаймні без мігрантів і геїв. 

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Північна Корея ж продає Росії свої послуги. За гроші. Як вони це робили скрізь по світу за останні 70 років. Бо це єдине, що вони можуть продавати. Єдине, що виробляє країна великого чучхе, де нема чого жерти — це снаряди, якими вони запасаються, і голодні люди, для яких навіть український полон кращий за життя у Північній Кореї. Корея — то не партнер і не союзник Росії, вони контрагенти. Вони надають послуги за гроші. А Росія ці гроші витрачає. Чи не відчуваєте тут різницю із допомогою Заходу?

Чи міг би Захід допомагати краще? А у них там немає інших проблем? Їм немає на що витрачати гроші?

Ще одна наша фішка. Розповідати, що Захід боїться перемоги над Росією. Самі придумали й самі всім розповідаємо. Типу десь зараз є перспектива капітуляції Росії і її розпаду. 

А Захід не думає про це. Бо він не бачить такої перспективи. Нащо йому боятися української ілюзії, якою ми самі себе годуємо? Захід не боїться поразки Росії, Захід боїться ядерних бомб Росії. От і все. І ми б на їх місці так само цього боялися.

Чому замість казати "дякуємо", ми починаємо поширювати російську пропаганду та антизахідні настрої. Ще так виявиться, що то Захід поганий, а Росія добра. Кажете, маячня? То подивіться на Грузію. Там зараз так прямо по телевізору розповідають з владних кабінетів. Подобається таке? Чи хочемо як в Орбана? Так Орбан вже у ЄС, тому може собі дозволити одночасно кричати, яка погана Європа і сидіти на підсосі у Брюсселя, який забезпечує високий рівень життя.

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І так, теоретично Захід міг би допомагати більше. Якби політики дуже напружилися, ризикнули своїми кар’єрами. Переконували б свої суспільства, що зростання цін — то не так важливо, важливо допомогти Україні. До речі, ви в Україні навіть спробуйте таке продати. І це було б важко. А у нас війна. А у них війни немає. І найближчим часом її й не буде. Бо Росія, яка ледь може дозволити собі повзучий наступ проти України, ніколи не полізе до сильного. А НАТО сильне. 

То ж допомога Заходу Україні – це їхнє бажання, а не нагальна потреба. То могли б більше? Могли б, але це вже позиція того, хто сидить на шиї й каже, що їм винні всі та вся. Особливо на фоні того, як українська влада пишається, як вони не виконують прохання і реформи партнерів. 

Колись казали: "Ці кляті американці змушують нас підіймати тарифи, але ми опираємось", а тепер гордо напираємо: "Ці американці змушують нас робити мобілізацію молоді, але ми опираємось". Типу це американцям більш за всіх треба ринкові тарифи в Україні. І типу це не українські військові постійно наголошували, що, як і в усіх війнах людства до цього, їм би хотілось бачити у своїх лавах молодих і здорових, а не дідів із хронічними захворюваннями.

А ми, значить, хочемо, щоб європейські та американські політики приймали непопулярні рішення, а самі будемо займатись популізмом? Прекрасний план. Він дуже надихає допомагати.

А потім кажемо, що план перемоги України повністю залежить від партнерів. Чи в такому разі не треба дослухатись до партнерів? Чи в такому разі не треба робити кроки, коли посли G7 кажуть щось, а їм в піку роблять протилежне? Чи по плану нас мають любити сильно і віддано, що б ми не робили? Чому, якщо наш план перемоги - то повністю залежна від союзників історія, ми не робимо все, щоб ті союзники старались нам допомогти? Тут або до красивих, бо до розумних. Або ми відстоюємо право на суверенну корупцію і суверенну дурість (суверенний популізм), або кажемо, що наш план перемоги повністю залежить від Заходу. 

Досить цього інфантилізму.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Війна з Росією
допомога Україні
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