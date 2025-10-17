Для підліткової закоханості цього достатньо. Для завершення війни й отримання такої бажаної Нобелівської премії миру вже наступного року — недостатньо.

Чи це те, що треба Трампу? Хто зна. Але це точно не те, що треба нам.

І Трамп, і Путін поки що торгують повітрям. Навіть якби Tomahawk і приїхали в Україну, щоб потім полетіти в Росію, вони мало що змінили б на полі бою і в стані економіки Росії. 50 крилатих ракет — це одноразовий обстріл України з боку Росії з корекцією на більшу територію та економіку. Але для нас то був би приємний політичний прогрес.

Навіть якщо Рубіо з Лавровим зможуть досягти домовленості про зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, то це мало вплине на завершення війни. І на позиції на полі бою. Читайте також: Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу

Поки Путін здатен продавати Трампу ілюзії й не готовий завершувати війну, метод Tomahawk і пряника працювати не буде. Бо з Путіним працює тільки метод Tomahawk і санкцій. А Трамп цього не хоче. Попри всі публікації у західній пресі про те, як Трамп сильно злий на Путіна. Бо надії та ілюзії перемагають. Коли тобі 18 років. І коли тобі 80.

І не треба ілюзій для нас щодо мит на Китай у розмірі 500 відсотків. Бо це йде не в рамках миротворення, а є частиною торгівельної війни Трампа і Китаю. І там вже і так є погроза мит па 100 відсотків. Скільки там додати згори, 500, 1000 чи 100500, вже немає значення.

Чи все пропало? Ні, бо справа репараційного кредиту просувається. Бо ЄС підвищує чек. А Путін не може. І ці гроші підуть і на американську зброю. І може навіть на кілька Tomahawk свого часу. Бо є і певні просування в питанні Індії, яка вже готова замінити принаймні частину російської нафти на американську.