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OPINION

Ідеальний американський шторм

Вадим Денисенко
27 вересня, 2024 п'ятниця
12:01
Погляд

На жаль, все те, що зараз відбувається в США — це велика політтехнологія

Зміст

1. Аналітики Трампа запропонували зробити передвиборчий ривок нашим коштом. В штатах зараз іде боротьба за 8% тих, хто може змінити свій погляд. І основна гра республіканців звелася до двох речей:

  • Перебити тему "Росія втручається в вибори на боці Трампа" (нагадую про скандал з розслідуванням фінансування правих блогерів через Russia today). Зараз головний наратив республіканців: демократи виписали Зеленського, щоб воювати проти Трампа на боці Камали Гарріс.

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  • Усе це відбувається на тлі ядерного загострення Путіна, який дуже вчасно виліз зі своїми ядерними погрозами. І тут маємо другий наратив Трампа: "При мені такого б не було і тільки я зупиню ядерну війну Путіна". Я далекий від того, щоб просувати конспірологічну теорію "Путін підігрує Трампу" або навпаки "Трамп підігрує Путіну". Але ми маємо збіг в часі двох посилів по два боки Атлантики. І це породжує дуже сильну позицію Трампа: виберіть мене і ядерної війни не буде. Ця теза буде однією з важливих тем останніх тижнів виборів. До цього варто додати ще одну тезу трампістів, яка зводиться до того, що при демократах Ізраїль перестане існувати.

2. Україна опинилася в надскладній ситуації, коли не можна скотитися в підтримку однієї з партій за умови, що демократам складно зараз грати з Україною, а серед республіканців немає бодай кістяка впливових гравців, які б готові були зараз просто нас чути. Вся ця історія буде мати колосальні наслідки в майбутньому, Навіть за умови перемоги Гарріс, ми матимемо справу з республіканським конгресом. Ситуація за своїм напруженням наближається до кольчужного скандалу, і єдине, що можна тут порадити, так це два моменти:

  • найстрашніше в політиці — це почати ображатися, не маючи козирі в рукаві (детально я все це описав у своїй книзі "Політики не брешуть", якщо цікаво, прочитайте відповідну главу). Так от, якщо ми станемо в позу ображеного — ми програли;
  • зараз Росія почне розігрувати внутрішньоукраїнську карту розколів, тим більше, що всі актори українського політикуму вже бʼють копитами.

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3. В іншій частині світу Саудівська Аравія вирішила, де-факто вийти з угоди ОПЕК+ і тепер робить ставку не на утриманні ціни, а на збереженні долі ринку (нагадаємо, що з першого місця в КНР їх потіснили росіяни). Не вдаючись в складні нафтові колізії треба розуміти два важливих аспекти:

  • собівартість російської нафти приблизно 25-27 доларів, бюджет має проблему, коли ціна опускається до 42-44 доларів. Тому нинішнє падіння до 65-67 доларів не є критичним для росіян. Поки нафта буде в районі 60, грошей в Путіна більш ніж достатньо;

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  • вихід саудитів з угоди розвʼязує росіянам руки в Ірані та Ємені. І це стає загрозою для нас як безпосередньо (збільшення постачань зброї, повне перемикання США на врегулювання близькосхідного конфлікту), так і опосередковано. Росія давно шукає Сирію-2, яка змусила б Захід сісти з нею за стіл переговорів. Я повторю тут тезу, яку говорю вже доволі давно: росіяни хочуть продавати не ситуацію в Україні, вони хочуть продати Заходу те, що вони можуть стати гарантом стримування КНДР, Ірану та ряду інших країн в різних точках світу від ескалацій. Це їхня базова гра.

Це і є елементи ідеального шторму, який вже розпочався. Стати гордо проти вітру — це майже 100% загинути. Особливо на тлі того, що ми почали активно жити внутрішньою політикою.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Саудівська Аравія
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
ціни на нафту
допомога США Україні
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