Путін заявив: іще трошки й буде ядерний удар.

Що це означає:

У Росії прискорюють процес переговорів. Росія підіймає ставки перед виборами в США, розуміючи, що ніяких переговорів поки не передбачено. Росія імітує гру проти Китаю, показуючи Заходу (США), що готова до самостійної гри. Росії вкрай важливо зіграти на українському полі та повністю занулити візит Зеленського в США і навʼязати свій порядок денний для України.

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Головний комплекс Путіна — не розвал СРСР, а Карибська криза. Він вважає, що якби Хрущов тоді не здався, Штати програли б ще тоді.

Головне. Свою заяву Путін обклав умовами. І ніякого ядерного удару не буде.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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