Ядерна доктрина Путіна: жодного атомного удару не буде
Росія підіймає ставки перед виборами в США, розуміючи, що ніяких переговорів поки не передбачено
Путін заявив: іще трошки й буде ядерний удар.
Що це означає:
- У Росії прискорюють процес переговорів.
- Росія підіймає ставки перед виборами в США, розуміючи, що ніяких переговорів поки не передбачено.
- Росія імітує гру проти Китаю, показуючи Заходу (США), що готова до самостійної гри.
- Росії вкрай важливо зіграти на українському полі та повністю занулити візит Зеленського в США і навʼязати свій порядок денний для України.
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Головний комплекс Путіна — не розвал СРСР, а Карибська криза. Він вважає, що якби Хрущов тоді не здався, Штати програли б ще тоді.
Головне. Свою заяву Путін обклав умовами. І ніякого ядерного удару не буде.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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