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OPINION

Ядерна доктрина Путіна: жодного атомного удару не буде

Вадим Денисенко
26 вересня, 2024 четвер
10:07
Погляд

Росія підіймає ставки перед виборами в США, розуміючи, що ніяких переговорів поки не передбачено

Зміст

Путін заявив: іще трошки й буде ядерний удар.

Що це означає:

  1. У Росії прискорюють процес переговорів.
  2. Росія підіймає ставки перед виборами в США, розуміючи, що ніяких переговорів поки не передбачено.
  3. Росія імітує гру проти Китаю, показуючи Заходу (США), що готова до самостійної гри.
  4. Росії вкрай важливо зіграти на українському полі та повністю занулити візит Зеленського в США і навʼязати свій порядок денний для України.

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Головний комплекс Путіна — не розвал СРСР, а Карибська криза. Він вважає, що якби Хрущов тоді не здався, Штати програли б ще тоді.

Головне. Свою заяву Путін обклав умовами. І ніякого ядерного удару не буде.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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Теги:
Новини
Світ
Росія
Володимир Путін
ядерна зброя
Війна з Росією
США
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