Днями на київському каналі знову бачив смердючу інформацію, їй, здається, уже дні чотири, про те, що якийсь Ланза, "старший експерт" Трампа (невідомо де) каже щось на кшталт, Україні не про повернення Криму треба думати, а про досягнення миру за будь-яку ціну.

Цікаво, що інший американський ноунейм уже заявив, що Ланза в Трампа це ніхто, звати його ніяк і з його одкровеннями, якби вони були видрукувані на папері, хіба що до вітру ходити.

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