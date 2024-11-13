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OPINION

Ідіота не посадиш, але покарати треба

Сергій Тихий
13 листопада, 2024 середа
14:02
Погляд

Не треба цвірінькати про "свободу слова" - жорстока війна у нас, на виживання

Зміст

Днями на київському каналі знову бачив смердючу інформацію, їй, здається, уже дні чотири, про те, що якийсь Ланза, "старший експерт" Трампа (невідомо де) каже щось на кшталт, Україні не про повернення Криму треба думати, а про досягнення миру за будь-яку ціну. 

Цікаво, що інший американський ноунейм уже заявив, що Ланза в Трампа  це ніхто, звати його ніяк і з його одкровеннями, якби вони були видрукувані на папері, хіба що до вітру ходити. 

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Але ж український канал продовжує це тупо транслювати. Для чого? 

Ні для чого іншого, як деморалізувати тих українців, які цього ще не чули, вони не годні. Тож це можна кваліфікувати або як замовлення з Москви, або як профнепридатність і байдужість тих, хто готував цей випуск. 

Думаю, що тут скоріше друге.  Їм, бач, солоненького захотілось…

І не треба цвірінькати про "свободу слова" - жорстока війна у нас, на виживання

І тому у мене одне запитання: коли, нарешті, за таке наступатиме відповідальність?

Джерело

Про автора. Сергій Тихий, український журналіст, головний редактор Головної редакції оперативної аналітики Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
журналісти
Війна з Росією
русскій мір
пропаганда
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