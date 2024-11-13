Ідіота не посадиш, але покарати треба
Не треба цвірінькати про "свободу слова" - жорстока війна у нас, на виживання
Днями на київському каналі знову бачив смердючу інформацію, їй, здається, уже дні чотири, про те, що якийсь Ланза, "старший експерт" Трампа (невідомо де) каже щось на кшталт, Україні не про повернення Криму треба думати, а про досягнення миру за будь-яку ціну.
Цікаво, що інший американський ноунейм уже заявив, що Ланза в Трампа це ніхто, звати його ніяк і з його одкровеннями, якби вони були видрукувані на папері, хіба що до вітру ходити.
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Але ж український канал продовжує це тупо транслювати. Для чого?
Ні для чого іншого, як деморалізувати тих українців, які цього ще не чули, вони не годні. Тож це можна кваліфікувати або як замовлення з Москви, або як профнепридатність і байдужість тих, хто готував цей випуск.
Думаю, що тут скоріше друге. Їм, бач, солоненького захотілось…
І не треба цвірінькати про "свободу слова" - жорстока війна у нас, на виживання.
І тому у мене одне запитання: коли, нарешті, за таке наступатиме відповідальність?
Про автора. Сергій Тихий, український журналіст, головний редактор Головної редакції оперативної аналітики Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"
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