"Нєкто" Гутерреш приїхав до Путіна на китайський "Клуб друзів миру" і скуштував під камери коровай, не виключено, випечений з краденого українського хліба. На Саміт миру, який пройшов у червні у Швейцарії він особисте запрошення не прийняв, а до військового злочинця Путіна приїхав.

Гутерреш – колишній лідер португальських соціалістів і нинішній генсек ООН, тобто уся ця ганьба щось символізує. Що саме?

Нічого нового, про все це говорилося неодноразово, але схоже, тут можна говорити про підсумкову крапку.