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OPINION

Чому Гутерреш поїхав у Казань?

Вадим Денисенко
24 жовтня, 2024 четвер
12:00
Погляд

Саміт БРІКС. На вихлопі буде повний нуль

Зміст

Гутерреш розуміє: це перший в  історії ООН конфлікт такого масштабу,  де ООН взагалі не бере участі в мирних переговорах. Він не може не розуміти, що Росія свідомо це робить, вимагаючи Ялту -2 і новий поділ світу.  Він точно не хоче стати тим, про кого скажуть: він поховав ООН. Тому він і поїхав в Казань. 

Наша проблема в тому, що ми не можемо послати його, як Ізраїль, і оголосити персоною нон ґрата. Але й толку від нього буде стільки ж, скільки й від мирних ініціатив Папи Римського. 

Гутерреш не за Путіна. Він прикриває свою задницю, сподіваючись, що на якомусь етапі ООН таки долучать до переговорів.

Читайте також: Гутерреш на саміті БРІКС: ляпас колективному Заходу

Що хоче Китай в Казані?

БРІКС сьогодні — це виключно декларативна структура, в ній нема економіки. У ній неможлива спільна єдина глобальна політика через суперечності в цілях країн-учасниць.

Головне питання цього саміту — розмови про створення фінансового інструменту альтернативного долара на базі національних валют. Але це можливо лише в тому випадку, якщо Китай буде перетворювати себе на глобального фінансового гравця, альтернативного долару. На це Росія в принципі вплинути не може, адже 80-85% валютних розрахунків РФ — це юань (скільки золота поки сказати складно). 

Щодо України, то Китай і далі просуватиме свій мирний план, очікуючи переговорів з США. Власне, час проведення самого саміту — за два тижні до виборів в США, не передбачає якихось рішень щодо України.

Індія 

Індії потрібна дешева нафта і коридор Північ — Південь, який зараз має серйозні проблеми, повʼязані з ситуацією  загострення протистояння Іран — Ізраіль. Індія грає в перспективу плюс 20 років і хоче перетворитися в глобального гравця в середині 21 століття. І дешева російська нафта — один з елементів цієї стратегії. Україна в цій грі особливої ролі для індусів не має. 

Загалом можна продовжувати аналіз щодо інших країн, але суті саміту це не змінить. Єдиним його досягненням для РФ буде те, що Путін продемонструє, що він не в ізоляції. Жодних інших рішень там не буде. І головне, БРІКС не має жодних шансів на те, щоб зараз перетворитися на політичний чи воєнно-політичний союз.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
Китай
ООН
Володимир Путін
Індія
Антоніу Гутерреш
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