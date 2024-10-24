Гутерреш розуміє: це перший в історії ООН конфлікт такого масштабу, де ООН взагалі не бере участі в мирних переговорах. Він не може не розуміти, що Росія свідомо це робить, вимагаючи Ялту -2 і новий поділ світу. Він точно не хоче стати тим, про кого скажуть: він поховав ООН. Тому він і поїхав в Казань.

Наша проблема в тому, що ми не можемо послати його, як Ізраїль, і оголосити персоною нон ґрата. Але й толку від нього буде стільки ж, скільки й від мирних ініціатив Папи Римського. Гутерреш не за Путіна. Він прикриває свою задницю, сподіваючись, що на якомусь етапі ООН таки долучать до переговорів.

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БРІКС сьогодні — це виключно декларативна структура, в ній нема економіки. У ній неможлива спільна єдина глобальна політика через суперечності в цілях країн-учасниць.

Головне питання цього саміту — розмови про створення фінансового інструменту альтернативного долара на базі національних валют. Але це можливо лише в тому випадку, якщо Китай буде перетворювати себе на глобального фінансового гравця, альтернативного долару. На це Росія в принципі вплинути не може, адже 80-85% валютних розрахунків РФ — це юань (скільки золота поки сказати складно).

Щодо України, то Китай і далі просуватиме свій мирний план, очікуючи переговорів з США. Власне, час проведення самого саміту — за два тижні до виборів в США, не передбачає якихось рішень щодо України.

Індія

Індії потрібна дешева нафта і коридор Північ — Південь, який зараз має серйозні проблеми, повʼязані з ситуацією загострення протистояння Іран — Ізраіль. Індія грає в перспективу плюс 20 років і хоче перетворитися в глобального гравця в середині 21 століття. І дешева російська нафта — один з елементів цієї стратегії. Україна в цій грі особливої ролі для індусів не має.