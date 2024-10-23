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OPINION

Гуттереш на саміті БРІКС: ляпас колективному Заходу

Ірина Геращенко
23 жовтня, 2024 середа
12:00
Погляд

Після початку повномасштабного вторгнення для України питанням виживання було формування ізоляції РФ у світі та посилення антипутінської коаліції

Зміст

Проти резолюцій Генасамблеї ООН по Україні тоді наважувалися голосувати лише  сама РФ і її найогидніші сателіти, як то Білорусь, Сирія чи Північна Корея. Сьогодні ж Генсек ООН приїхав у Росію… 

При цьому Гутерреша не було на Саміті миру у Швейцарії.

І це не лише про дискредитацію та аморальність ООН і її керівника в нинішньому аморфному вигляді, це й дуже тривожний сигнал українській дипломатії. Яка купу сил і часу інвестувала в роботу  з країнами Глобального Півдня. Але жодна з них не підтримала санкції проти РФ, натомість бачимо, що зараз  активно легітимізують воєнного злочинця Путіна.

У  Казані сьогодні розпочався 16-й саміт лідерів країн БРІКС, який триватиме до 24 жовтня. Саміт зібрав представників 36 країн, з них 22 представлені на рівні глав держав і урядів. У 2024 році Росія головує в БРІКС. І, як бачимо, змогла залучити на саміт не лише Гутерреша, який вперше за останні  роки відвідує  Росію, а й президентів Китаю та Туреччини, премʼєра Індії.

Участь у саміті беруть держави з економіками, що розвиваються. І це може мати безпосередній негативний вплив на війну в Україні, адже РФ бореться за нові ринки збуту і нові постачання товарів подвійного використання для свого ВПК, які зможе отримувати через ці країни. Це й шлях для обходу санкцій і послаблення їх впливу на російську економіку. Це все може підживлювати агресію і довготривалість війни…

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Звичайно, це чутливий ляпас колективному Заходу. І сигнал США, яким варто задуматися над відновленням  глобального лідерства. Бо поки що через нерішучість Заходу посилюється вісь зла…

У країнах БРІКС проживає 45% світового населення. Економіка країн-членів перевищує 28,5 трильйона доларів США — це приблизно 28% світової економіки. Наразі БРІКС налічує 10 учасників, у 2024 до організації доєдналися Єгипет, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Ефіопія. І очевидно, що РФ і її партнери активно  працюють над розширенням БРІКС.

Росія виступить з цілою низкою стратегічних ініціатив та своїм баченням розвитку співробітництва у цьому форматі. Обхід санкцій, створення єдиної валюти, запуск нової платіжної системи, безмитна торгівля, підписання мирного договору між Вірменією та Азербайджаном, укладання угоди про стратегічне партнерство з Іраном – це та чимало іншого значиться у російському порядку денному саміту.

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Москва, проти якої західні країни запровадили масштабні санкції через її вторгнення в Україну, переконує країни БРІКС побудувати альтернативну платформу для міжнародних платежів, яка була б несприйнятливою до обмежень Заходу.

Росія також заявила про зустрічі з ООН на тему Близького Сходу та запросила президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

 В українському плані миру, представленому днями президентом Зеленським,  було дуже мало про економіку і санкції, на яких нам  потрібно максимально  сьогодні зосередитися в роботі з західними партнерами.  Для МЗС важливо провести ретельний аналіз провалу політики ізоляції  Росії й говорити про ці ризики з нашими союзниками. 

"Дипломатія емоцій"  має повернутися до професійної дипломатії. Інакше саміти миру так і залишаться красивими  фото на фоні швейцарських гір. 

Джерело

Про авторку: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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ООН
Володимир Путін
Індія
Бразилія
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