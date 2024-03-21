Іван Грозний як тип російського... ліберала
Він проводив реформи з метою покращення державного управління, але одночасно вів активну загарбницьку політику
Скажу вам дуже парадоксальну, але істинну річ — ранньо-середній Іван Грозний був типовим російським лібералом, а то й родоначальником рослібу!
Він проводив реформи з метою покращення державного управління, розширив права місцевого самоврядування, розвивав міжнародну торгівлю і дав розбагатіти торговому люду, нарешті він задумувався про обмеження самодержавства і скликання протопарламенту.
І при цьому він паралельно вів активну загарбницьку політику — знищив Казанське та Астраханське ханства, почав експансію в Сибір, спробував завоювати Крим, а коли зрозумів, що тодішній Росії це не під силу — напав на Лівонію.
Як тут не згадати Пушкіна. Якщо мова про боротьбу з абсолютизмом в Петербурзі, то "на обломках самовластья напишут наши имена". Але якщо повстають поляки — то тримайте "Клеветникам России".
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Нині таку позицію займає Ходорковський. Він одночасно і проти Путіна, і проти незалежності Чечні (ну і за російський Крим, зрозуміло).
Справа Грозного живе.
А сам цар Іван зробився канонічним деспотом, якого ми знаємо, внаслідок провалів у Лівонській війні. Опричнина, всі діла. "Вопрос о государственном порядке превратился для него в вопрос о личной безопасности, и он, как не в меру испугавшийся человек, начал бить направо и налево, не разбирая друзей и врагов".
Тому і в нинішній Росії репресії лише посилюватимуться — зворотного шляху у Путіна просто немає.
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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