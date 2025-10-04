Хай Путін історію вивчає...
У 1954 році заявку на вступ до НАТО разом з СРСР подала і Українська РСР
На Валдаї Путін заявив, що Москва двічі подавала "заявку" на членство в НАТО. А вперше зробила це у 1954 році.
Варто нагадати, що тоді свою заявку на вступ до Альянсу подала Українська РСР.
Ми зберегли спадковість цього наміру, який виник не лише за підтримки Кремля, а й у буквальному сенсі — за його вказівкою.
То які в Путіна можуть бути претензії?
Хай іде історію вивчає.
Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
