На Валдаї Путін заявив, що Москва двічі подавала "заявку" на членство в НАТО. А вперше зробила це у 1954 році.

Варто нагадати, що тоді свою заявку на вступ до Альянсу подала Українська РСР.

Ми зберегли спадковість цього наміру, який виник не лише за підтримки Кремля, а й у буквальному сенсі — за його вказівкою.

То які в Путіна можуть бути претензії?

Хай іде історію вивчає.

Джерело

Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.