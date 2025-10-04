Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Погляд Хай Путін історію вивчає...
OPINION

Хай Путін історію вивчає...

Данило Лубківський
4 жовтня, 2025 субота
08:00
Погляд

У 1954 році заявку на вступ до НАТО разом з СРСР подала і Українська РСР

Зміст

На Валдаї Путін заявив, що Москва двічі подавала "заявку" на членство в НАТО. А вперше зробила це у 1954 році. 

Варто нагадати, що тоді свою заявку на вступ до Альянсу подала Українська РСР. 

Читайте також: Путін з Валдаю змушує Захід відмовитись від України

Ми зберегли спадковість цього наміру, який виник не лише за підтримки Кремля, а й у буквальному сенсі — за його вказівкою. 

То які в Путіна можуть бути претензії? 

Хай іде історію вивчає.

Джерело

Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Радянський Союз
Володимир Путін
історія України
НАТО
