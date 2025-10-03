Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Путін з Валдаю змушує Захід відмовитись від України

Марина Данилюк-Ярмолаєва
3 жовтня, 2025 п'ятниця
16:00
Погляд

Російський диктатор Володимир Путін укотре використав "Валдайський форум" як майданчик для погроз Заходу з вимогою не допомагати Україні, бо й на них нападуть

Зміст

 Це трапилось після того, коли стало зрозуміло, що Європа боїться дронових нальотів і її власні протиповітряні сили бажають кращого. 

Навіщо це Путіну? 

Найперше, він прагне відірвати ЄС від України й залишити нас самотніми, без Європи у переговорному трикутнику США — Росія — Україна. Гібридні атаки по різних частинах Європи мають на меті змусити пересічних обивателів більше кричати: "Та нащо нам допомагати тому Києву? Краще лишімо пару-трійку Patriot собі". 

Друге — Росія прагне домогтися бодай часткового скасування санкцій, бо Фонд національного добробуту пустили на війну, а виторг із вуглеводнів бажає кращого. 

В цьому плані варто звернути увагу на кілька заяв Путіна серед потоку маячні, якою давно мали зайнятись кваліфіковані рехаби. 

Путін заявив, що Росія уважно стежить за мілітаризацією Європи й уважно слухає заяви Німеччини щодо того, що німецька армія має бути "найпотужнішою в Європі". Путін пригрозив, щоб ніхто не сумнівався, що відповідь Росії на мілітаризацію Європи "не змусить себе довго чекати". І тут я просто подякую німецьким виборцям і всім силам небесним, що міністром оборони ФРН лишився Борис Пісторіус. На Варшавському безпековому форумі, який ось-ось пройшов, політик дав чітке розуміння, що Путін ніякого припинення вогню не хоче. Тож — найсильнішою гарантією безпеки буде "найсучасніше озброєння, достатні ресурси та масштабна підготовка українських військових". 

Путін на Валдаї цинічно заявив, що Росія "ніколи не ініціювала військове протистояння". А потім і взагалі, що він дуже сильно переймається "українською трагедією", яка, за його словами, є спільним "болем для українців та росіян".

Путін знову зманіпулював історичним контекстом, зазначивши, що "причини українського конфлікту добре відомі будь-кому, хто потрудився поцікавитися його передісторією". Нагадаю, це про російську мову і бажання України вступити до НАТО. Цей аргумент добре працював під час першої фази російсько-української війни, коли мало хто розумів відмінності між росіянами та українцями. Тож на думку Путіна, Захід нібито "заохочував, підбурював, озброював Україну, нацькував на Росію та десятиліттями вирощував шалений націоналізм і неонацизм".

Цього разу в хід пішли звинувачення в бік "глобалістів та експансіоністів на Заході" в тому, що для них український народ буцімто є "витратним" матеріалом. А вінцем цієї думки стала теза про те, що ніхто б не почав воювати, якби Україна зберегла "свою незалежність, свій реальний суверенітет".

"Поки що, на жаль, припинити бойові дії не вдалося. Але відповідальність за це лежить не на більшості, а на меншості, насамперед – на Європі, яка постійно ескалує конфлікт", – знову уколов російський диктатор Захід. 

Серед інших погроз Путін прямо натякнув на можливі удари по українських атомних електростанціях. Цитую: "Ми знаємо, де розташовані ключові об'єкти енергетичної інфраструктури України, включаючи АЕС, і в разі провокацій з боку Заходу чи Києва відповідь буде асиметричною та включатиме цілі, які змусять ворога замислитися".

Читайте також: Путін пригрозив ударами по українських АЕС

Конкретно ця страшилка має дві причини. Перше, це спроба підʼєднати до своїх електромереж захоплену ЗАЕС — і так, аби світ на це погодився, інакше ж "буде як ото в Чорнобилі". Друге, це стара та улюблена звичка лякати Європу ядерним ударом у всіх їхніх видах. З перемінним успіхом Путіну вдавалось протиснути це навіть під час нинішньої війни — не забуваймо, як восени 2022 року Путін лякав адміністрацію Байдена ядерним ударом і тому ми врешті отримали менше зброї та грошей, ніж мали б. 

Путін також намагається продати образ, що його армія найсильніша та боєздатна. Саме тому він відкинув заяви президента США Дональда Трампа про те, що Росія є "паперовим тигром", заявивши, що РФ має найбільш боєздатну армію у світі, і якщо Росія – "паперовий тигр", то й НАТО також.

"Ідіть і спробуйте розібратися з "паперовим тигром", – заявив Путін зі сцени. 

Цікаво, що обливаючи брудом Захід та НАТО, Путін видав свою давню образу. Він зізнався, що Росія двічі була готова вступити в НАТО: вперше — як СРСР у 1954 році з офіційною заявкою, яка була відхилена; вдруге — у 2000 році під час візиту до РФ тодішнього президента США Білла Клінтона, коли питання було озвучене усно. Але Клінтон сприйняв це тоді як жарт, тож далі прохання Росії ніхто не слухав.

Тож яке враження справляє нинішній Путін на нинішньому Валдаї? Ні, це зовсім не той голий ковбой на коні, який умів добре продавати себе лідерам минулого — Саркозі, Меркель та тому ж Клінтону. Нинішній Путін нагадує божевільного діда, який вимагає поваги та особливих умов для себе. А якщо щось іде не за планом, обіцяє сусідів захопити або вимкнути газ.

Читайте також: Путін успішно продає страх нашим західним партнерам, — офіцер ЗСУ Лапін

Тому слід очікувати, що Росія продовжить акти гібридного тероризму проти країн ЄС — особливо тих, хто завше був прихильним до нас та активно долучався до оборонних ініціатив. Чим ближче до нового акту перемовин із США, тим активніше Путін намагатиметься розірвати зв’язок між Україною та ЄС. Тож здається — найближчим часом президент України персонально має докласти якомога більше зусиль аби наші західні колеги не злякались дронів у небі й допомагали нашому фронту активніше, поки він не змістився до них самих. 

Якби цього виступу Путіна на Валдаї не було, його варто було придумати. Так нарешті розбиваються на друзки  міфи про Росію і Путіна — дивовижного лідера з унікальною душею. Сподіваюсь, кожному західному лідеру минулого і теперішнього стало бодай трохи соромно, що колись він пив з Путіним горілку і закусував те ікрою, бо отримував дешевий газ.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

