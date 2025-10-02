Путін пригрозив ударами по українських АЕС
У четвер, 2 жовтня, російський диктатор Володимир Путін під час конференції "Валдай" виступив з погрозами, що РФ може завдати удари по українських АЕС
Відео з "Валдая" публікують кремлівські пропагандистські ресурси.
Володимир Путін не визнає, що росіяни обстрілюють територію тимчасово окупованої ЗАЕС, і звинувачує в ударах Україну.
"Перебуває у зоні досяжності української артилерії. І вони б'ють по цих місцях і практично не дають підійти туди нашим ремонтним бригадам. При цьому розповідають, що ми це робимо. Але ось пан Гроссі був, там присутні співробітники МАГАТЕ. Вони мовчать, ну, соромлячись насправді процесів, що відбуваються, але всі бачать. Вони ж усі бачать, що відбувається", - сказав російський диктатор.
Читайте також: Запорізька АЕС тиждень тримається на генераторах: що може статись, якщо забракне дизелю
Водночас Путін погрожує, що Росія обстрілюватиме АЕС, які перебувають під контролем України.
"Це небезпечна гра. І на тому боці люди теж повинні розуміти: якщо вони з цим гратимуть ось так небезпечно, у них є АЕС на їхньому боці. І що нам заважає відповідати дзеркально? Нехай замисляться над цим", - йдеться у заяві.
- 1 жовтня російська окупаційна армія вдарила по підстанції у місті Славутич на Київщині. Внаслідок ворожої атаки у місті зникло світло, на Чорнобильській АЕС без електропостачання опинився конфайнмент.
