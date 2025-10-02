Путін успішно продає страх нашим західним партнерам, - офіцер ЗСУ Лапін

Про це в ефірі Еспресо сказав спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін.

"Росіян треба бити на дальніх підступах, і наша політика має вибудовуватися навколо того, що дальніми підступами Європи є сьогоднішня лінія фронту. І спільна робота щодо будівництва "стіни дронів" має проводитися на території України. Я розумію, що сьогодні Путін переміг тим, що більш вміло продав страх нашим західним партнерам - те, чим Росія завжди торгувала і торгує досі", - наголосив Лапін.

За словами офіцера ЗСУ, Україна програє кремлівській інформаційній кампанії в західних країнах.

"Річ у тім, що Кремль поширює наративи: ніби Україна вже впала, ніби вона не вистоїть. Такі політики, як Орбан і Фіцо, просувають ці наративи серед європейців, і не лише серед політиків, а й серед звичайних громадян. І громадяни тиснуть на свої уряди: "А чим ви нас будете захищати, якщо, мовляв, Україна вже впала?" Тобто ми програємо цю інформаційну кампанію в західних країнах. Якщо подивитися на ті колосальні ресурси, які Росія викидає на пропаганду та торгівлю страхом, стає зрозуміло: пріоритети росіян одні - нажахати Захід, щоб він готувався до війни й не давав українцям усього необхідного", - резюмував Лапін.