Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Путін успішно продає страх нашим західним партнерам, - офіцер ЗСУ Лапін
Ексклюзив

Путін успішно продає страх нашим західним партнерам, - офіцер ЗСУ Лапін

Оксана Ліховід
2 жовтня, 2025 четвер
20:48
Війна з Росією Ігор Лапін

Путін успішно нав'язує страх західним партнерам, використовуючи його як інструмент впливу, щоб ті готувалися до війни й не надавали Україні всього необхідного

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін.

"Росіян треба бити на дальніх підступах, і наша політика має вибудовуватися навколо того, що дальніми підступами Європи є сьогоднішня лінія фронту. І спільна робота щодо будівництва "стіни дронів" має проводитися на території України. Я розумію, що сьогодні Путін переміг тим, що більш вміло продав страх нашим західним партнерам - те, чим Росія завжди торгувала і торгує досі", - наголосив Лапін.

За словами офіцера ЗСУ, Україна програє кремлівській інформаційній кампанії в західних країнах.

"Річ у тім, що Кремль поширює наративи: ніби Україна вже впала, ніби вона не вистоїть. Такі політики, як Орбан і Фіцо, просувають ці наративи серед європейців, і не лише серед політиків, а й серед звичайних громадян. І громадяни тиснуть на свої уряди: "А чим ви нас будете захищати, якщо, мовляв, Україна вже впала?" Тобто ми програємо цю інформаційну кампанію в західних країнах. Якщо подивитися на ті колосальні ресурси, які Росія викидає на пропаганду та торгівлю страхом, стає зрозуміло: пріоритети росіян одні - нажахати Захід, щоб він готувався до війни й не давав українцям усього необхідного", - резюмував Лапін.

  • Російський диктатор Володимир Путін відповів президенту США Дональду Трампу, який раніше називав його паперовим тигром.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Європа
безпілотник
Віктор Орбан
Військові новини
допомога Україні
"Вердикт" із Сергієм Руденком
пропаганда
зброя для України
Світ про Україну
Роберт Фіцо
оборона та безпека
Читайте також:
Дмитро Медведєв
Автор Дар'я Тарасова
1 жовтня, 2025 середа
Медведєв відреагував на слова Трампа, який назвав його "дурником"
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
29 вересня, 2025 понедiлок
Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець
Тайвань нафта
Автор Олександр Калініченко
1 жовтня, 2025 середа
Тема про рекордні закупівлі Тайванем російської нафти спрямована на зрив допомоги Тайваню Україні – експерти
