"Ну розберіться тоді з ним": Путін відповів Трампу, який назвав його паперовим тигром
Російський диктатор Володимир Путін відповів президенту США Дональду Трампу, який раніше називав його паперовим тигром
Про це він згадав на своєму виступі, яке оприлюднило пропагандистське RT.
"Паперовий тигр? Ну розберіться тоді з ним. А на ділі все виходить інакше", – заявив глава Кремля.
Путін також заявив, що армія РФ нібито "утримує стратегічну ініціативу" скрізь на фронті в Україні.
"Це паперовий тигр? Що тоді саме НАТО? Що він тоді собою являє?" – сказав він.
- 30 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що сказав диктатору РФ Володимиру Путіну, що той "погано виглядає", а главу російської ради безпеки Дмитра Медведєва назвав "дурним".
