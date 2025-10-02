"Ну розберіться тоді з ним": Путін відповів Трампу, який назвав його паперовим тигром

Про це він згадав на своєму виступі, яке оприлюднило пропагандистське RT.

"Паперовий тигр? Ну розберіться тоді з ним. А на ділі все виходить інакше", – заявив глава Кремля.

Путін також заявив, що армія РФ нібито "утримує стратегічну ініціативу" скрізь на фронті в Україні.

"Це паперовий тигр? Що тоді саме НАТО? Що він тоді собою являє?" – сказав він.