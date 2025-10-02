Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "Ну розберіться тоді з ним": Путін відповів Трампу, який назвав його паперовим тигром

"Ну розберіться тоді з ним": Путін відповів Трампу, який назвав його паперовим тигром

Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
20:06
Світ Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін відповів президенту США Дональду Трампу, який раніше називав його паперовим тигром

Зміст

Про це він згадав на своєму виступі, яке оприлюднило пропагандистське RT.

"Паперовий тигр? Ну розберіться тоді з ним. А на ділі все виходить інакше", – заявив глава Кремля.

Путін також заявив, що армія РФ нібито "утримує стратегічну ініціативу" скрізь на фронті в Україні.

"Це паперовий тигр? Що тоді саме НАТО? Що він тоді собою являє?" – сказав він.

  • 30 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що сказав диктатору РФ Володимиру Путіну, що той "погано виглядає", а главу російської ради безпеки Дмитра Медведєва назвав "дурним".
21:08
путін
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
20:53
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На ТОТ росіяни хочуть карати батьків за навчання дітей в українських школах онлайн
20:48
Ексклюзив
Ігор Лапін
Путін успішно продає страх нашим західним партнерам, - офіцер ЗСУ Лапін
20:01
OPINION
Росію вб'є сміх
19:46
Віктор Орбан
Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів
19:21
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
РФ перекидає резерви з Сумського напрямку для посилення наступу на Донеччині, - полковник ЗСУ Саєнко
19:20
Ексклюзив
тюрма
Росія демонструє, що міжнародні норми не мають жодного значення: юристка про вихід з Євроконвенції проти катувань
19:16
Володимир Зеленський
Після зустрічі з Трампом ми, може, матимемо щось більше, – Зеленський про далекобійні можливості України
18:57
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Запоріжцям треба готуватися: потрібно виїхати на певний час і перечекати активну фазу російського осіннього наступу, - Андрющенко
18:54
МЗС України
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа
18:34
Оновлено
Андрій Ярмоленко, збірна України
Ребров не викликав Луніна та Ярмоленка у збірну України
18:34
єврокомісарка з питань розширення Марта Кос
"Уряд це знає": єврокомісарка Кос заявила, що шкода від спроби ліквідації незалежності НАБУ не знищена на 100%
18:14
Ексклюзив
ПАРЄ
"Це набагато небезпечніше за російські дрони": політолог Магда вказав на помилку Європи на користь РФ
18:14
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
У Кривому Розі чоловік поранив двох військових ТЦК: один із постраждалих перебуває у важкому стані
18:03
OPINION
Як врятувати рядового науковця
17:57
Інтерв’ю
Ірина Сінічук
"На позиціях я не сплю, але й не боюся",– пілотка FPV-дронів Ірина Сінічук
17:57
Ексклюзив
Київ панорама
У Києві стало менше квартир та будинків, власники яких платять "податок на розкіш". З чим це пов'язано
17:45
Ексклюзив
Чорнобильська АЕС
Експерт Гончар пояснив, що стоїть за російськими ударами по підстанції в Славутичі, яка живить ЧАЕС
17:42
комендантська година
На Донеччині розширили зону "довгої" комендантської години
17:38
погода, опади, дощь
На півдні і сході до +19°C, у Києві до +12°C без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 3 жовтня
17:27
танкер "Боракай" російського "тіньового флоту"
У Франції судитимуть капітана танкера тіньового флоту РФ
17:13
Український зенітний комплекс «Бук-М1» з ракетами RIM-7 Sea Sparrow
З початку доби на фронті зафіксували 102 бої, 28 з них відбулися на Покровському напрямку
16:45
Оновлено
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен
Зеленський у Данії обговорив з лідерами ЄС "Стіну дронів" та 19-й пакет санкції проти РФ
16:38
Дональд Трамп, Ільхам Алієв, Нікол Пашинян
Європейські лідери висміяли Трампа через плутанину між Вірменією та Албанією
16:32
Фрідріх Мерц
Мерц розкритикував Орбана на зустрічі лідерів ЄС, - Bloomberg
16:08
Оновлено
обмін полоненими, ЗСУ
Україна повернула з полону 185 військових і 20 цивільних
16:00
OPINION
Ринок електроенергії: як не потрібно торгувати
15:55
Три українці потрапили до міжнародного рейтингу 100 найкращих діджеїв світу
15:42
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:25
Партнерський матеріал
АТБ в Бородянці
Відкриття оновленого АТБ в Бородянці, на Київщині: черги, емоції та нові можливості для громади
14:29
Ексклюзив
Український Крим під російською окупацією
У Криму нині понад 200 політвʼязнів та понад 1500 політичних справ, усе більше переслідують жінок, — Куришко
14:10
В Одесі затримали подружжя, яке за завданням РФ готувало підрив українських військових
14:01
OPINION
Шукають лояльних, але геть не обов’язково професійних
13:02
"Я би дуже хотіла, щоб всі мами повернулися до своїх дітей", - звільнена з російського полону Світлана Головань
12:38
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС планує створити "дронову стіну", а у вересні просування російських військ в Україні сповільнилося. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня
12:23
рф потяг цистерна бензин
РФ відновила постачання бензину з Білорусі, - Служба зовнішньої розвідки
12:05
OPINION
Постпутін і анатомія 90-х. Або коли ми перестали бути Росією
11:41
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через атаки РФ є знеструмлення у кількох областях: стан енергосистеми 2 жовтня
11:34
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Київщині та в Одесі є постраждалі
11:28
"Шахтар"
"Абердін" - "Шахтар": де та коли дивитися матч Ліги конференцій
Більше новин
