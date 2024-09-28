Хіба вперше не пʼємо каву в Криму?
Я, як і більшість притомних людей, з полегшенням зітхнув, коли все ж відбулася зустріч Зеленського й Трампа*
Але скромно нагадаю, що українська делегація їздила в США не для того, щоб упродовж доби посваритися, а потім примиритися з республіканцями.
Весь серпень і вересень ми слухали історію про якийсь дуже таємний, але надзвичайно дієвий План Перемоги.
5 пунктів і жопі**ан!
У режимі онлайн вся нація, затамувавши подих спостерігала, як він готується: 30%…60%…90%… Loaded!
У більшості, можливо через рекламу, склалося враження, що президент сам написав, домовився, приїхав, підписав і ми вʼє*али!
І у всіх зараз смузі-шампанське…
Воно, звісно, прикольно, хіба вперше не пʼємо каву в Криму?!
Але проблема в тому, що на фронті теж на цю дурню болісно реагують.
Якийсь батальйон дуже чекає "абрамс", інший - хоча б пару саушок, решта - боєкомплект, дрони, РЕБи, броню…
І всі питають: де наші ракети та геймченджери F-16?
Це абсолютно чіткий і простий План Перемоги на декілька кілометрів фронту. Є забезпечення — батальйон цілий і тримає стрій, немає — ми загинули й оборона відходить на нові, непідготовлені рубежі.
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Отже, поїздка в Штати — це було не формальне узгодження Плану Перемоги, який мав бути раніше погодженим у робочому порядку, а просто красива презентація чергової ідеї ноунейма, і тепер ми чекаємо на відповідь?
Тобто завтра перелому на полі бою не буде?
І, соррі, а тепер що і коли ми будемо чекати?
А захищеною електронкою не можна було його переслати, якщо через пів години після передачі над ним буде працювати купа людей?
Сподіваюся, всі досвідчені позитивні експерти телемарафону, "Квартал 95" і численна зелена челядь вже записалася добровольцями на фронт.
Вибачте за відвертість, але з цими краще вже не буде.
Winter is coming.
P.S. Єдине, що йде чітко — це переговори про транзит російського газу і нафти територією України. На кону 11 млрд доларів для Кремля, щоб витратити на війну проти нас, і відкат тим, хто про це домовляється.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-2019, політик
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