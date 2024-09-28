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OPINION

Хіба вперше не пʼємо каву в Криму?

Володимир Омелян
28 вересня, 2024 субота
10:07
Погляд

Я, як і більшість притомних людей, з полегшенням зітхнув, коли все ж відбулася зустріч Зеленського й Трампа*

Зміст

Але скромно нагадаю, що українська делегація їздила в США не для того, щоб упродовж доби посваритися, а потім примиритися з республіканцями.

Весь серпень і вересень ми слухали історію про якийсь дуже таємний, але надзвичайно дієвий План Перемоги.

5 пунктів і жопі**ан!

У режимі онлайн вся нація, затамувавши подих спостерігала, як він готується: 30%…60%…90%… Loaded!

У більшості, можливо через рекламу, склалося враження, що президент сам написав, домовився, приїхав, підписав і ми вʼє*али!

І у всіх зараз смузі-шампанське…

Воно, звісно, прикольно, хіба вперше не пʼємо каву в Криму?!

Але проблема в тому, що на фронті теж на цю дурню болісно реагують.

Якийсь батальйон дуже чекає "абрамс", інший - хоча б пару саушок, решта - боєкомплект, дрони, РЕБи, броню…

І всі питають: де наші ракети та геймченджери F-16?

Це абсолютно чіткий і простий План Перемоги на декілька кілометрів фронту. Є забезпечення — батальйон цілий і тримає стрій, немає — ми загинули й оборона відходить на нові, непідготовлені рубежі.

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Отже, поїздка в Штати — це було не формальне узгодження Плану Перемоги, який мав бути раніше погодженим у робочому порядку, а просто красива презентація чергової ідеї ноунейма, і тепер ми чекаємо на відповідь?

Тобто завтра перелому на полі бою не буде?

І, соррі, а тепер що і коли ми будемо чекати?

А захищеною електронкою не можна було його переслати, якщо через пів години після передачі над ним буде працювати купа людей?

Сподіваюся, всі досвідчені позитивні експерти телемарафону, "Квартал 95" і численна зелена челядь вже записалася добровольцями на фронт.

Вибачте за відвертість, але з цими краще вже не буде.

Winter is coming.

P.S. Єдине, що йде чітко — це переговори про транзит російського газу і нафти територією України. На кону 11 млрд доларів для Кремля, щоб витратити на війну проти нас, і відкат тим, хто про це домовляється.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-2019, політик

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
США
Перемога України
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