Подивіться, хто сидить у тюрмі без права застави.

Подивіться, хто виходить без жодних проблем. Хто ходить на волі, попри явні ознаки державної зради у своїх діях і рішеннях, і хто за ґратами за захист держави.

Подивіться, хто не має жодних претензій від Офісу, попри відсутність відчутного для держави результату або навіть попри явні збитки, завдані державі, і хто втрачає посади попри однозначність своїх результатів і чіткість позиції.

Думаю, колись багатьом із тих, хто міг і хто не міг, буде соромно за те, що так облудно казали на чорне біле. І нічого не зробили.

Проаналізувавши більшість із того, що відбулося з 2019-го й аж досі, я не маю сумнівів щодо того, яка мета тих процесів, які розпочалися задовго до тих виборів.

Історія не прихильна до слабких, лякливих і нерішучих. І завжди виносить їх за поля своїх сторінок. Велика радість жити поряд із тими, кому брехня проходить повз вуха. І хто не дбає про власну дупу заради правди та порятунку країни. Ці люди — єдина надія, яку має Україна. Sapienti sat.

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Про автора. Василь Зима, журналіст Еспресо

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