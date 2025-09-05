Китай може і далі сам себе розважати різними самітами
Не зрозумів кіпішу, щодо заяв Китаю та чергового саміту ШОС. Ці танці з бубнами проходять щорічно і говорять приблизно те саме
Індія, до речі, cпостерігач у ШОС ще з 2005 року, тому і тут мені незрозуміло, чого всі так нервують. Такі збіговиська могли справити враження на попередні адміністрації США. Зараз у Білому Домі інші пацани, які системно мочать БРІКС та ШОС та інші вигадки Китаю (Росія там в комплекті).
Зараз головне відбувається у Венесуелі, де США активно вибивають Китай та Росію з країни з найбільшими запасами нафти у світі. Спочатку Трамп дав можливість компанії "Шеврон" експортувати нафту з Венесуели. І перші танкери одразу пішли.
Саміт у Китаї: Якби США були активними, Путін, Сі та Моді сиділи б біля розбитого корита
Щоб президент Венесуели Мадуро не розслаблявся, то одразу підняли плату за його голову з 25 до 50 млн дол. Далі пішло масажування чутливих місць Мадуро активніше. Під приводом "боротьби з наркокартелями", Трамп відправив сім бойових кораблів із 4500 військовослужбовцями на борту до берегів Венесуели. До групи входять три есмінці з керованими ракетами "Томагавк", крейсер класу "Тікондерога" і щонайменше один ударний підводний човен, який може нести ядерні боєголовки.
Мадуро логічно почав підозрювати, що якось це забагато для "боротьби з наркотиками", і проводить активно мітинги на свою підтримку, збирає "ополчення" та заспокоює себе іншими способами. Але сумніваюсь, що це сильно допоможе.
США дають зрозуміти Мадуро, що з ним або без нього нафта повинна йти туди куди потрібно. І Китай та інші авторитарні любителі "багатополярного світу" не входять у цей перелік.
Паралельно це удар і по Росії. Вони можуть засунути свою арктичну нафту дуже глибоко собі в п'яту точку. У Венесуелі цього добра значно більше, видобувати легше та без ризиків.
Ну, а Китай може і далі сам себе розважати різними самітами. Можна два рази на рік. Індія ж нікуди від США не подінеться.
Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Біла Церква
