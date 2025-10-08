Як любив колись казати Леонід Кравчук, "це так, але трошечки не так". Китай завжди й у всьому переслідує власний інтерес. І "підтримка" ним Росії є реалізацією Пекіном, перш за все, власних міркувань.

По-перше, Китай нав'язує Росії дуже "особливі" умови співпраці. Так, Росія змушена продавати природний газ Китаю суттєво дешевше, ніж своїм небагатьом клієнтам у Європі та Туреччині.

За даними прогнозу Мінекономіки РФ, поданого разом із проєктом бюджету, у 2025 році ціна експорту газу до Китаю становитиме близько 249 доларів за тисячу кубометрів, тоді як на західні ринки — майже 402 долари. Це на 38% менше, ніж для Туреччини й окремих європейських країн.

У найближчі три роки ціновий розрив збережеться на рівні щонайменше 27%, що підтверджує збитковість переорієнтації на китайський ринок. Для Кремля це означає наростальну залежність від Китаю й скорочення прибутковості "Газпрому", адже постачання в Європу до 2022 року були головним джерелом доходу компанії. Читайте також: Як працює інформаційна війна Росії та Китаю? Через напівправду

Навіть з урахуванням нарощення обсягів постачання через "Силу Сибіру" та нових домовленостей із Пекіном, Росія отримує значно менше від газового експорту, ніж до війни.

По-друге, санкції таки працюють. І у банківській сфері, і серед виробників, і навіть щодо "тіньового флоту".

Китай запроваджує систему протидії танкерам "тіньового флоту" в одному зі своїх найбільших нафтових терміналів, як пише Bloomberg.

З 1 листопада у порту Циндао, на який припадає шоста частина імпорту нафти до країни, запроваджуються нові правила. Відтепер нафтові танкери перевірятимуть на вік, наявність страхового покриття за шкоду довкіллю та зміну реєстраційних даних у Міжнародній морській організації.

Судна, які отримають низький рейтинг, зокрема, старші за 31 рік та з недійсними страховими сертифікатами, у порту Циндао не прийматимуть.

Журналісти зауважують, що ці заходи спрямовані саме проти "тіньового флоту", який Росія та Іран використовують для перевезення нафти в обхід західних санкцій...

Тож, щоб позбавити Росію китайських ресурсів, треба зробити співпрацю з Росією дедалі менш вигідною.