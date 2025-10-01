Як працює інформаційна війна Росії та Китаю? Через напівправду
Сьогодні вранці українські медіа поширили «новину», що Тайвань став найбільшим імпортером російської нафти
Для тих, хто бодай трохи стежить за міжнародними ринками чи політикою, очевидно: найбільше російської нафти купують Китай та Індія. Європа також імпортує чимало. То як маленький Тайвань може закуповувати "рекордні обсяги"?
Але журналісти, які передруковують цю сенсацію, навіть не намагаються перевірити інформацію.
Проблема в підміні понять. Мова йде не про нафту (oil), а про нафту-розчинник (napthha) – похідний продукт, який використовується у виробництві напівпровідників. Через лінгвістичну подібність ці слова легко переплутати, і саме цим користуються російська та китайська пропаганда.
Важливий і момент часу. Саме зараз, коли міністр закордонних справ Тайваню у Варшаві на міжнародному форумі прямо заявив про беззастережну підтримку України, з’являється "новина", яка має створити протилежне враження: ніби Тайвань не з нами, а з Росією.
Насправді ж інформація про закупівлю Тайванем нафтових похідних для мікрочипів – річ звична й повторювана. Відкрийте Bloomberg – і побачите, що це регулярна практика. Але це зовсім інше, ніж "рекордна закупівля російської нафти".
Так напівправда перетворюється на зброю. І саме так працює інформаційна війна.
Ось скрин однієї з сьогоднішніх публікацій і скрин торішньої статті з Блумберга про те саме. І так. Давно.
фото: Bloomberg
Хоча, я вважаю, що і від цих похідних Тайвань мав би відмовитися. А ми - нарешті відкрити торгове представництво Тайбею і не блокувати співпрацю з Тайванем.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
