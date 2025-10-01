Для тих, хто бодай трохи стежить за міжнародними ринками чи політикою, очевидно: найбільше російської нафти купують Китай та Індія. Європа також імпортує чимало. То як маленький Тайвань може закуповувати "рекордні обсяги"?

Проблема в підміні понять. Мова йде не про нафту (oil), а про нафту-розчинник (napthha) – похідний продукт, який використовується у виробництві напівпровідників. Через лінгвістичну подібність ці слова легко переплутати, і саме цим користуються російська та китайська пропаганда.

Але журналісти, які передруковують цю сенсацію, навіть не намагаються перевірити інформацію.

Важливий і момент часу. Саме зараз, коли міністр закордонних справ Тайваню у Варшаві на міжнародному форумі прямо заявив про беззастережну підтримку України, з’являється "новина", яка має створити протилежне враження: ніби Тайвань не з нами, а з Росією .

Насправді ж інформація про закупівлю Тайванем нафтових похідних для мікрочипів – річ звична й повторювана. Відкрийте Bloomberg – і побачите, що це регулярна практика. Але це зовсім інше, ніж "рекордна закупівля російської нафти".

Так напівправда перетворюється на зброю. І саме так працює інформаційна війна.

Ось скрин однієї з сьогоднішніх публікацій і скрин торішньої статті з Блумберга про те саме. І так. Давно.

Хоча, я вважаю, що і від цих похідних Тайвань мав би відмовитися. А ми - нарешті відкрити торгове представництво Тайбею і не блокувати співпрацю з Тайванем.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

