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OPINION

Колективний досвід — це фікція. Є лише знання

Михайло Басараб
16 травня, 2024 четвер
20:02
Погляд Михайло Басараб
Зміст

Пафосні розмови про страшні сторінки й злочини минулого аж ніяк не спонукають адекватно реагувати на такі ж злочини сьогодення

Дивлячись на те, що зараз відбувається з цивілізованим світом, хочеться зауважити, що колективний досвід — це фікція. Немає його. Існують лише колективні знання про минуле.

Ці знання не стають досвідом з минулого, який мав би бути основою для сьогоднішніх колективних дій.

Є лише індивідуальний досвід, який впливає на нашу особисту поведінку. Діяльність суспільств наповнена лише інстинктами та егоїзмом.

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Інакше не можна пояснити те, що відбувається сьогодні. Чому освічене людство, яке не лише пережило, а й на молекулярному рівні мільйони разів розібрало і проговорило те, що з нами було, все одно знову впевнено йде до того, що мало б оминути з огляду на усвідомлений досвід?!

Відповідь очевидна: колективний досвід — це фікція. Є лише знання. Так буде завжди, бо базова прошивка людини не змінюється.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
життя
історія України
Війна з Росією
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