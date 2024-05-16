Колективний досвід — це фікція. Є лише знання
Пафосні розмови про страшні сторінки й злочини минулого аж ніяк не спонукають адекватно реагувати на такі ж злочини сьогодення
Дивлячись на те, що зараз відбувається з цивілізованим світом, хочеться зауважити, що колективний досвід — це фікція. Немає його. Існують лише колективні знання про минуле.
Ці знання не стають досвідом з минулого, який мав би бути основою для сьогоднішніх колективних дій.
Є лише індивідуальний досвід, який впливає на нашу особисту поведінку. Діяльність суспільств наповнена лише інстинктами та егоїзмом.
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Інакше не можна пояснити те, що відбувається сьогодні. Чому освічене людство, яке не лише пережило, а й на молекулярному рівні мільйони разів розібрало і проговорило те, що з нами було, все одно знову впевнено йде до того, що мало б оминути з огляду на усвідомлений досвід?!
Відповідь очевидна: колективний досвід — це фікція. Є лише знання. Так буде завжди, бо базова прошивка людини не змінюється.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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