Особиста лояльність – це ключовий критерій кадрових анонсів обраного президента США, і так вже історично сталося, що після втрати двопартійної підтримки України висловлюватися за Трампа та різко критикувати Байдена означало також різко висловлюватися проти збільшення допомоги Україні.

Пам'ятаючи протистояння із спецслужбами під час свого першого терміну Трамп прагне убезпечити себе від зайвого контролю призначаючи керувати силовиками цього разу винятково "своїх" людей.

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Професійні якості, вочевидь, відіграють не першочергову роль, і знаменитій американській інституційній системі незабаром доведеться продемонструвати свою стійкість.

Україні теж доведеться стикнутися з наслідками нових політичних трендів у США. Ключовим стане анонсоване призначення спецпредставника по Україні для переговорів щодо завершення війни. Думаю, його призначення — це питання днів, максимум – тижнів.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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