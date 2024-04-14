Водій фури заснув на в'їзді до Києва: постраждало 8 людей
OPINION
Конфлікт на Близькому Сході триває 75 років
Для тих, кому кортить прокоментувати останні події на Близькому Сході, короткий довідник
- вже майже 75 років там триває постійний конфлікт зі спалахами активності;
- створенню Ізраїлю свого часу сприяли і США, і СРСР, а без голови делегації УРСР Василя Тарасенка Єврейська держава взагалі могла б не постати;
- гарячі фази протистояння зазвичай короткотривалі, а мова ненависті — стабільно присутня;
- не забувайте про нафту;
Читайте також: Чи нападуть США на Іран?
- спробуйте прикинути, як ескалація конфлікту на Близькому Сході вплине на Україну;
- якщо не знаєте, кого ви підтримуєте, пригадайте, яка країна збила літак МАУ у січні 2020 року і надсилає компоненти для "шахедів";
- не зайвим буде пригадати, що Ізраїль називають "єдиною демократією на Близькому Сході", але країна перебуває у глибокій політичній кризі.
Про автора. Євген Магда, політолог
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