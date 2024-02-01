Ефективність/доброчесність відомства завжди залежать від його першої особи.

І хоч системні/інституційні зміни важливіші за прізвище міністра, такі зміни не відбудуться під слабким/корумпованим керівником.

Рік тому ЦПК з партнерами змусили Резнікова звільнити Лієва, якого ексміністр одразу замінив аватаром (Нахкуром).

Смотрящий за схемами (лієвськими включно) заступник міністра (Шарапов) ржав з усіх нас за келихом бренді.

Тоді ми виграли важливу бійку, але не зупинили корупційне пекло в збройних закупівлях МО. Ми, як суспільство, тоді програли.

Прийшовши на посаду, Умєров сходу викинув Шарапова.

Більшою мірою завдяки позиції/діям міністра і профільного заступника (Дмитра Кліменкова) СБУ/поліція/ОГП взяли за жабри Лієва і Нахкура.

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Нагадаю, що ми, Яніна Соколова та Валентина Самар, рівно рік тому написали про Лієва.

Пів року тому був матеріал Романа Романюка конкретно про схему, за яку взяли Лієва і Нахкура. Останні кілька місяців тему добивали розслідувачі Hromadske.

Це черговий (було кілька непублічних) удар команди Умєрова по корумпованому/неспроможному військовому “deepstate”, який десятиріччями (я не перебільшую) знищував нашу обороноздатність.

Чи це кінець бійки з цими тваринами? Ні, радше лише початок. І в МО, і в, чого гріха таїти, в Силах Оборони – цей корумпований/неспроможний "deepstate" має дуже сильні позиції.

Але бійка команди Умєрова з цим потворним deepstate особисто мені дуже імпонує.

Джерело

Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

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