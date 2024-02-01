Корупція в міноборони: Лієв і Нахкур — не останні фігуранти
Бійка команди Умєрова з цим потворним deepstate особисто мені дуже імпонує
Ефективність/доброчесність відомства завжди залежать від його першої особи.
І хоч системні/інституційні зміни важливіші за прізвище міністра, такі зміни не відбудуться під слабким/корумпованим керівником.
Рік тому ЦПК з партнерами змусили Резнікова звільнити Лієва, якого ексміністр одразу замінив аватаром (Нахкуром).
Смотрящий за схемами (лієвськими включно) заступник міністра (Шарапов) ржав з усіх нас за келихом бренді.
Тоді ми виграли важливу бійку, але не зупинили корупційне пекло в збройних закупівлях МО. Ми, як суспільство, тоді програли.
Прийшовши на посаду, Умєров сходу викинув Шарапова.
Більшою мірою завдяки позиції/діям міністра і профільного заступника (Дмитра Кліменкова) СБУ/поліція/ОГП взяли за жабри Лієва і Нахкура.
Читайте також: Татаров і "правки Лозового"
Нагадаю, що ми, Яніна Соколова та Валентина Самар, рівно рік тому написали про Лієва.
Пів року тому був матеріал Романа Романюка конкретно про схему, за яку взяли Лієва і Нахкура. Останні кілька місяців тему добивали розслідувачі Hromadske.
Це черговий (було кілька непублічних) удар команди Умєрова по корумпованому/неспроможному військовому “deepstate”, який десятиріччями (я не перебільшую) знищував нашу обороноздатність.
Чи це кінець бійки з цими тваринами? Ні, радше лише початок. І в МО, і в, чого гріха таїти, в Силах Оборони – цей корумпований/неспроможний "deepstate" має дуже сильні позиції.
Але бійка команди Умєрова з цим потворним deepstate особисто мені дуже імпонує.
Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.13
- EUR Купівля 40.67Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе